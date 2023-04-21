"Они уже должны ползать, а не ходить": защитники Нью-Йорка в предвкушении контрнаступления

Окрестности Нью-Йорк, на Донетчине, фактически передовая и этот участок фронта расположен примерно посередине между охваченными огнем Бахмутом и Авдеевкой, говорится в ТСН.

Впереди города уже более 9 лет как оккупированная Горловка – крепкий вражеский хаб. “У них есть многое, многое. И они лупят куда-нибудь! Бывали такие дни, что мы здесь перебежками бегали, потому что минометная делала по всему селу! Хаотично”,- рассказывает военнослужащий 24-й ОМБр им. короля Даниила "Витос".

На левом фланге почти вплотную расположен Торецк, где фактически начинается южный фланг линии обороны Бахмута. Справа круглосуточно гремит Авдеевка. “Мы их прекрасно видим! Это один пост, из этих, видим хорошо! Но и они нас видят”, — добавляет "Витос".

По прямой от горящего Бахмута до полностью разбитой Авдеевки около полусотни километров. Нью-Йорк расположен на полпути, поэтому город и его окрестности безжалостно и ежедневно расстреливают дальнобойную артиллерию с авиацией. “Они заходят с балки. То есть самолет видишь в последний момент”, — говорит “Князь”.

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Именно вокруг Нью-Йорка проходит один из немногих участков фронта, где конфигурация передовой не изменилась со времен, когда освободительную битву с россиянами называли - Операцией Объединенных Сил. Они сейчас, будем так говорить, свои подразделения перебросили на Авдеевское направление, на Бахмутское направление. И, возможно, у противника не хватает просто ресурса”, — предполагает военнослужащий 24-й ОМБр им. короля Даниила "Нимиц".

Но и враг не сидит сложа рук. “Выходит их техника на второй час и на 12, они тоже там кучкуются. Разное: арта, танчики. Слышим, иногда видим, передаем координаты и работаем по цели”, — утверждают ребята.

Кроме всего, когда враг пытается подойти очень близко, тогда в бой вступает "Браунинг". "Противник подходил к нашим позициям на сто на 130 метров. И пробовал, будем так говорить, разведку боем”,- добавляет “Нимиц”.

Бывали случаи, когда впереди себя россияне запускали игрушки. "Детская автомобильная машинка двигалась в нашем направлении на радиоуправлении, с видеокамерой", – рассказывает боец.

Имея за плечами опыт обороны на Луганщине, длительных боев в Донецкой области и удачного контрнаступления на Херсонщине, воины 24 говорят, чувствуют, время, когда украинское войско начнет методично выжимать врага стремительно приближается. “Они уже должны ползать, а не ходить, как у себя дома. Им нужно валить отсюда, вот и все”, — утверждают бойцы.

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