"Они все ровняют с землей": воины ВСУ рассказали о наступлении и тактике оккупантов под Авдеевкой (фото, видео)

В Донецкой области оккупанты применяют все, что имеют, чтобы прорвать оборону под Авдеевкой, и атакуют с флангов. К стандартному оружию врага добавились химические боеприпасы, которые из дронов бросают на наших бойцов.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Украинские защитники под Авдеевкой останавливают ушедшего в наступление врага. Воин "Агроном" говорит, что к войне невозможно привыкнуть. Военному за 50. Работал по специальности, а еще лесником. Уже как два года воюет на нуле. Имел ранение и контузию. Таких как он здесь большинство. И на них сейчас держится покой в тылу.

"Страх всегда присутствует, не боятся дураки. Ко всему тяжело из гражданской жизни тяжело когда все стучит, стреляет — тяжело было собратья вытаскивать", — говорит военный.

Воин "Батюшка" говорит, что кафиры обстреливают их из дронов и артиллерии. Врага отвергли, а он продолжает давить уже не техникой людьми.

"Они все ровняют с землей, а потом пускают пехоту – проверять и зачищать. Стараемся выдерживать и не допускать, чтобы шли сюда", – говорит "Агроном".

Воин ВСУ

Воины прошли наступления на Херсон. Теперь в Донецкой области сдерживают фланги Авдеевки. Здесь враг ищет слабые наши места и сразу бросает в том направлении все, что имеет от пехоты к броненосцам.

"К привычным уже обстрелам минометов и сбросам с дронов и камикадзе добавились химические боеприпасы. На фронте все чаще фиксируют применение такого оружия. Агроном говорит, что попали под такой химический боеприпас с товарищем, той и до сих пор в госпитале", — говорит корреспондент ТСН.

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Напомним, Институт изучения войны сообщал, что россияне под Авдеевкой теряют многие бронетехники, но продвигаются.

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