"Они всегда планируют что-то дурацкое": бойцы "Интернационального Легиона" рассказали о боях с россиянами

Иностранные добровольцы известны как "Интернациональный Легион территориальной обороны" на сватовском направлении считают, что "Интернациональный Легион" — один из самых удачных проектов Сил обороны Украины, говорится в ТСН.

Их смелость поражает, когда они, вооруженные только стрелковым оружием, разворачивают русскую бронетехнику и видят спины оккупантов. Их называют безумными, но это звучит как высшая награда. Они рискуют жизнью ради чужой, якобы, страны, но это только на первый взгляд. "Мы, иностранцы, здесь воюем, чтобы эта война не пошла дальше", — говорит легионер из Латвии "Ред Фокс".

Снайперская работа латвийца начинается в ночное время. "Они стреляют "Градами", танками, но мы можем зарыться или попить чай, мы можем подождать, а потом можем обойти и оттуда их убивать", — говорит он.

Его оружие позволяет дотянуться до противника с большой дистанции. "Больше всего было 1 километр 400 метров", — говорит снайпер.

Этот батальон "Интернационального Легиона" воюет на одном из самых опасных направлений — Сватовском. Несколько недель подряд здесь идут тяжелые позиционные бои. Россияне пытаются сдержать медленное продвижение украинцев в районе трассы Р66 Сватово-Кременная, но в то же время разведданные говорят о том, что именно здесь российская армия формирует наступательный танковый кулак. Украинская разведка зафиксировала большое скопление новейших российских танков Т-90М "Прорыв" - до двадцати единиц в одной локации, а, вероятно, и больше. “Испытываю ли я преимущество россиян? Нет. У них есть преимущество количества артиллерии, но когда дело доходит до ближнего боя, они всегда проигрывают и нам, и украинцам. Вижу ли их готовность к наступлению? Как обычный солдат, нет. Но если посмотреть на более широкую картину, они всегда планируют что-то дурацкое", — говорит легионер из Швеции "Энджин".

Этот батальон участвовал в боях за Новоселовское и вместе с украинцами вышел за стратегическую трассу Р66. К сожалению, были потери. Легионеры смогли навязать противнику тактику малых штурмовых групп и быстрых ударов на короткой дистанции, когда враг не может применить артиллерию, так как попадет по своим - эта тактика оказалась успешной. "Главная история этой войны в том, что мы, американцы, считали, что россияне такие мощные, а они оказались ниже плинтуса. Мы думали, что они гораздо сильнее. Но, как только мы приближаемся, они убегают. Американская разведка просчиталась с россиянами, а также и с украинцами. Мы считали украинцев слабее, но они оказались удивительными. Способность биться у украинцев намного сильнее, она превысила все наши ожидания", — говорит легионер из США "Нова".

Именно украинцы мотивировали этих разных людей защищать от агрессора незнакомую страну где-то в восточной Европе. "Интернациональный Легион" это якобы обычное подразделение Вооруженных Сил, если судить по вооружению, экипировке и даже зарплате. Однако, в отличие от украинского солдата, легионер может уволиться в любой момент, а это значит, что тех, кто остается воевать, держит нечто большее, чем солдатская зарплата, и гораздо более мощное, чем адреналиновая зависимость. "Ред Фокс" планирует в ближайшее время здесь жениться и он далеко не единственный, кто хочет послевоенную жизнь связать с Украиной. Так что, можно сказать, легионеры теперь действительно защищают свое.

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