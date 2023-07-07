"Они вылезают, то с права, то со стороны": бойцы на Запорожском направлении рассказали уловки подземных ходов оккупантов

Преодолевая минные поля под вражескими обстрелами пехота наступает на Запорожском направлении. За последний год оккупанты настроили многоэшелонированную линию обороны с подземными городками и залитыми в бетон блинджами и дотами. Все это нужно брать штурмом, говорится в ТСН.

155-миллиметровые снаряды один за другим летят в десятки километров, чтобы прикрыть украинскую пехоту, ныне штурмующую укрепленные вражеские шансы в запорожских степях. “Мы туда заходим, стараемся что-то делать, сталкиваемся с минными заграждениями на полях, всюду теряем время, чтобы их пройти. К сожалению, это имеет цену, мы теряем людей от артобстрелов”, — говорит военный “Магура”.

Каждый метр дается слишком тяжело, потому что это чья-то жизнь. Наступление – это кровь, смерть и ранение и оно очень отличается от киношных атак. Оккупанты за год успели хорошо укрепиться и заминировать тысячи гектаров. “Хорошо готовились к нашему наступлению здесь и минные поля, все заминированные дороги, все участки. Они оставляли себе несколько путей, которыми себя обеспечивают. Многоэшелонированная оборона разбросана в шахматном порядке, траншеи у них они нарыты с подземными ходами, они вылезают, то с права, то со стороны, мы не понимали сначала происходящего. Продвигаемся, но не такими темпами, как хотелось бы, не за один день”. – добавляет боец.

Также читайте Львов в трауре: в разрушенном ракетой доме были деревянные перекрытия и это стало испытанием для спасателей

Выбить врага, занять посадку, а затем ее удержать. По нашим ребятам работает все вооружение оккупантов — от самолетов до реактивной артиллерии. "Когда мы пытаемся вести себя более агрессивно, как только пытаемся зарываться, показывать, что мы можем что-то сделать, они используют все — кабы с авиацией, прилетают вертолеты, танки, минометы, прилеты на позиции, которые мы заняли — это уже стабильность", – рассказывает “Магура”.

Ежесуточно наши пушкари тяжелыми снарядами проторяют путь пехоте, потому что нет дальнобойных ракет и не хватает авиации. Поэтому вся надежда у пехоты на артиллерию.

Американский "Паладин" с боевой позиции уничтожает бетонные укрепления и сжигает технику, которую враг прячет в посадках. “Боеприпасы разных видов — высокоточные для поражения бронетехники, командных пунктов противника. Эффективность – зависит от точности”, – объясняют бойцы.

За этой техникой охотятся российские дроны, поэтому от скорости того, когда покидают позиции после обстрела, и маскировки, зависит жизнь экипажа и живучесть САУ, которая уже хорошо поработала на этом участке фронта. "Каждый экипаж за уничтоженную бронетехнику получает символ", — рассказывают военные.

Сегодня на этой броне появится еще один символ за уничтоженную бронетехнику оккупантов. Минус одна враждебная БМП и плюс спасенные жизни побратимов.

Читайте также:

Сюрприз для Украины в Вильнюсе, "крыша" Пригожина и почему Россия никуда не исчезнет: интервью с эстонским генералом

"Когда пьян, планка падает": свидетели и соседи рассказали, что избиение женщины закарпатским майором – не первый случай

Школьников 10, 15 лет ждет тестирование вместе с родителями: результаты повлияют на изменения обучения во всех школах страны