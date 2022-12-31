"Они запланировали это делать в любом случае 31 декабря": спикер Воздушных сил ВСУ о ракетной атаке

Массированный обстрел на новогодние праздники оккупанты заранее разделили минимум на две части — 29 декабря и 31-го.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Они спланировали так раньше. Спланировали по аналогии с обстрелами 10 и 11 октября. В первый день было 50 ракет, во второй — 28", — сообщил Игнат.

По его словам, сегодня – продолжение массированной атаки. "Поставили себе в план, что 31 в любом случае будут это делать", — предположил Игнат.

Напомним, 29 декабря Россия выпустила по Украине 69 ракет, 54 из которых были сбиты украинскими военными.

По данным военных, 29 декабря враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Они были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря.

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