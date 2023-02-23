"Они здесь штабелями ложатся": российское наступление на Донбассе разрушают украинские военные

Каждый день, волна за волной, по всему восточному фронту от Кременной до Угледара россияне атакуют позиции наших воинов. Украинские силы обороны косят вражеских штурмовиков целыми отрядами. Тактика "пушечного мяса" иногда позволяет оккупантам достичь локального успеха. Но часто, после десятка атак и сотни погибших рашистов на отдельном участке фронта в несколько сот метров, оккупанты не в состоянии продвинуться вперед, говорится в ТСН.

В деревне, вплотную к линии фронта, под ногами остатки снарядов, которыми россияне обстреливают улицы, вокруг разбиты здания, дыры в стенах, огромные воронки в асфальте. Село — словно бы замерло, улицы пустые, теперь ими гуляет только гулкий ветер. Именно этим селом проходит дорога к передовой, уже через несколько посадок отсюда идет бой.

После тяжелой артподготовки в атаку идет вражеская пехота. "Они просто здесь штабелями ложатся, это сейчас хорошо, потому что холодно, будет потепление, так там на позициях вообще будет тяжело, потому что их там хватает и очень близко лежат", — говорят военные.

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На этом участке отпор оккупантам дают ребята из 52-го батальона в составе 68-й бригады. Воины, несмотря на постоянные атаки, не отошли ни на метр. "На количество они работают, их много, они лезут-лезут, их бьешь, все равно лезут, технику бьешь, она все равно приезжает, таким образом они работают. Видно, что они боятся, это основное, боятся и боятся непосредственного контакта, не хотят так воевать”, — уверяют воины.

В момент затишья комбат пытаемся добраться до позиций бойцов, и его машину, которая уже изрядно иссечена осколками, замечают и начинают забрасывать минами. "Это прилетела мина, ну это восьмидесятка, небольшая, потому что была бы стодвадцатка… Нас уже заметили, потому вернулся", — рассказывает комбат журналистам ТСН, которые именно ехали с ним на съемку.

По рации слышно, что оккупанты пошли в очередной штурм. Комбат вслушивается в каждое слово в радиоэфире, переживает за своих бойцов. "Заехало 2 БМП, как правило БМП "стрижет" посадки, и уже могут ехать с десантом, и они уже смотрят, чтобы десант выдвигался из машин целесообразно, не целесообразно ли в посадку пешком", — объясняет военный.

Нередко в поддержку пехоты враг применяет авиацию. "Залетающая их авиация бывает и очень часто, вертолеты бьют издалека, а самолет заходит на позицию более точно попасть, он вплотную подлетает в зону", — рассказывает комбат, когда вплотную к машине прилетает снаряд.

Уже по дороге из опасного района съемочной группе ТСН становится известно, что ребята в тяжелом бою отбросили россиян обратно.

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