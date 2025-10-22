"Они жили ею": что известно об убитой россиянами на Киевщине 12-летней девочке

В результате удара российского дрона по частному дому под Броварами погибла женщина и двое детей / © ТСН

На 12-летнюю Анастасию Негоду, которую убил российский дрон сегодня утром на Киевщине, ее бабушка и дедушка возлагали много надежд. Этот ребенок для них был целой Вселенной. Они заботились о ней после смерти ее отца.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал директор лицея села Погребы Петр Ярошинский.

«Погибла наша ученица 6 класса. Она пришла к нам осенью прошлого года. Очень усердная и положительная. Была. Погиб не просто ребенок, а весь мир. Воспитывали ее дедушка с бабушкой. Они жили ею. Погиб ребенок, в котором были собраны все положительные качества. А мечтала она о счастливой жизни», — рассказал нам Петр Иванович.

Последствия удара российского дрона / Фото: ГСЧС в Киевской области

Семья, погибшая в результате удара России

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Киевскую область. Страна-террорист убила женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела обнаружили на месте пожара в частном доме. Также в этом районе россияне убили мужчину.