"Они знают, что мы знаем, что они знают": Арестович рассказал о небольшой военной тайне

"Они знают, что мы знаем, что они знают": Арестович рассказал о небольшой военной тайне

По словам обозревателя, команды "вперед" нет.

Несколько суток российские командиры не получают приказ на вторжение. Они планы уточняют, заводят двигатели танков, но не поступает окончательной команды.

Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1" сказал военный и политический обозреватель Алексей Арестович.

"То есть команды "вперед" нет. Они знают, что мы знаем, что они знают. Таким образом они нас тренируют — и это элемент давления. Это давление, которое осуществляется непосредственно на разведывательное общество Украины, например. На широкие общие массы они апокалиптический сценарий выдвигают", — отметил он.

По словам Арестовича, на каждую целевую аудиторию у них есть отработанный месседж. И вся государственная машина РФ работает на все, чтобы поразить всю целевую аудиторию на Западе, создать впечатление, что сопротивление невозможно — и в этом виновато руководство Украины и руководство НАТО.

"Идеальная для них ситуация — чтобы взбунтовалась часть наших политиков, часть народа и сказала "Долой!" президенту, проигравшему Минские соглашения, проигравшему мир — сейчас нужен политик, который сможет договориться с Путиным. И это самая большая опасность", — резюмировал он.

Напомним:

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США сообщает, что 80% российских войск на границе с Украиной находятся на передовых позициях и готовы к вторжению. Также чиновник из Пентагона добавил, что Россия перебросила на границу с Украиной около 100% своих сил.

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