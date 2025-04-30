Онкобольной мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: как его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Ровенской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Радивиловского районного суда Ровенской области.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина прошел ВВК и был признан пригодным к мобилизации. Он отказался получать повестку и проходить военную службу.

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На суде житель Ровенской области вину признал и раскаялся. Он пояснил, что на его «содержании отец, который по состоянию здоровья нуждается в постороннем уходе и наблюдении, которое не могут обеспечить другие лица. Кроме того, подчеркнул, что он имеет онкологическое заболевание и нуждается в лечении, а потому лишен возможности проходить военную службу».

Суд установил, что в марте 2025 года мужчина получил отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за отцом. Также у мужчины в феврале 2025 года обнаружили злокачественные новообразования нижней трети пищевода и задней стенки мочевого пузыря.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

«Суд, принимая во внимание активное содействие обвиняемого в раскрытии преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, тот факт, что обвиняемый имеет прочные социальные связи, имеет постоянное место жительства и регистрации, осуществляет уход за больным отцом и учитывая состояние здоровья обвиняемого, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания», — говорится в приговоре.