В Украине действует схема с платной аппаратной диагностикой / © Pexels

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Очереди на компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) составляют по полгода, но если есть деньги — то обследование можно пройти уже завтра.

Сфера инструментальной диагностики в Украине длительное время остается крайне коррумпированной: в учреждениях здравоохранения годами создавались искусственные очереди и манипуляции, чтобы пациенты с официальными бесплатными направлениями от врачей делали платные КТ и МРТ. И чаще всего этот прибыльный частный бизнес спокойно функционирует прямо на территории коммунальной или государственной больницы.

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Министерство здравоохранения Украины уже опубликовало вызвавший широкий резонанс проект закона для общественного обсуждения. Основное изменение заключается в том, что владельцы частных диагностических аппаратов должны будут обязательно заключать соглашения с больницами, а все расчеты будут проводиться исключительно в официальном юридическом поле.

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Что станет с частными центрами КТ и МРТ, которые откажутся работать по новым правилам с муниципальными учреждениями, и когда в Украине наконец исчезнут искусственные очереди — выясняла корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

В Украине нужно платить за диагностику

Харьковчанка Елена на данный момент успешно завершила основной курс лечения онкологического заболевания и ожидает планового контрольного КТ-обследования. И каждый раз для неё это огромное испытание — в том числе и финансовое. Женщина вспоминает: ещё на стадии подозрения на рак онколог выписала ей направление на КТ, но сразу направила в конкретную частную клинику.

Елена, пациентка из Харькова: «Мне назвали сумму в 11 тысяч гривен, и я сразу же стала искать варианты, где это можно сделать дешевле…».

В ходе поисков Елена с удивлением узнала, что государство в рамках Программы медицинских гарантий полностью обеспечивает ей бесплатную инструментальную диагностику. В её тетради зафиксирована вся история изнурительных поисков — где бы в Харькове можно было сделать КТ бесплатно.

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Но если бы она ждала своей очереди по официальному порядку, вторая стадия её рака быстро переросла бы уже в четвёртую. Когда Елена пыталась записаться в августе прошлого года, заявленное время ожидания составляло от полугода до 8 месяцев.

Елена, пациентка из Харькова: «В августе я записывалась на апрель в одну больницу, а во вторую — на февраль. Когда тебе ставят такой тяжёлый диагноз, ты просто не можешь так долго ждать!».

В конце концов Елена сделала два МРТ и КТ за свой счет в той клинике, где эта услуга стоила немного дешевле. При этом онколог позже поинтересовалась, почему это обследование было проведено не в том частном центре, куда она изначально направляла пациентку.

Елена, пациентка из Харькова: «Вместо 11 тысяч я заплатила 8 тысяч гривен. Для меня это очень дорого: мне помогали друзья, знакомые, я устраивала специальные сборы…».

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История Елены — абсолютно типичная для всей страны.

Наталья Гусак, глава Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ): «Мы очень четко понимаем аналитику: по итогам первого квартала 2026 года уровень погашения электронных направлений составил всего 60%. То есть 40% пациентов были вынуждены обратиться и оплатить лечение из собственных средств в частном секторе».

Либо же такие КТ проводились в муниципальных учреждениях, но за завуалированные «неформальные платежи».

Ситуация в регионах: опыт Каменского

Елена из города Каменское в Днепропетровской области рассказывает историю своей матери. В 2021 году у женщины диагностировали опухоль в груди. Её прооперировали в местной городской больнице № 9, там она проходила химиотерапию и длительное время находилась в стационаре.

За эти годы семья прошла около десятка диагностических обследований, и каждый раз приходилось тратить немалые суммы. Маме Елены и сейчас требуется очередная компьютерная томография с контрастированием. Женщина говорит: ситуация в больнице за эти годы не изменилась вообще — либо жди бесплатной очереди 3 месяца, либо плати деньги и проходи быстро.

Елена, дочь пациентки из Каменского: «В Каменском это была 9-я больница. Я им звонила, они сказали: контрастного вещества нет, игл нет… И говорят: зачем вам покупать контраст за полторы тысячи, если у нас за 2 тысячи гривен можно сразу всё сделать?».

В ходе подготовки этого расследования журналисты ТСН получили сразу несколько подтверждений существования неформальных платежей за томографию в этом учреждении. Однако в самой больнице утверждают, что впервые слышат о каких-либо платежах за эту услугу.

Более того: по словам представительницы администрации, к ним вообще невозможно записаться на КТ по электронному направлению от семейного или узкопрофильного врача, поскольку эта услуга доступна исключительно тем пациентам, которые поступают в стационар. Мол, соответствующих отдельных пакетов от НСЗУ в больнице нет.

Полина Миршавка, заместитель генерального директора городской больницы № 9 Каменского: «В рамках Программы медицинских гарантий мы проводим бесплатные КТ-исследования только тем пациентам, которые поступают к нам в стационар. По электронным направлениям из других учреждений мы такие обследования не проводим».

Манипуляции, «сломанные» аппараты и новый закон от Минздрава

Тщательный анализ системы здравоохранения показал: имеющиеся государственные и муниципальные КТ-аппараты в большинстве случаев используются крайне неэффективно. Средняя нагрузка составляет всего 7–8 исследований в день, а в отдельных регионах — вообще только 4. Для сравнения: средний европейский показатель составляет до 40 исследований в день на один аппарат. При такой нормальной загрузке в стране вообще не должно было бы быть никаких очередей.

Общие данные по стране показывают четкую зависимость: между наличием частных томографов на территории муниципального медицинского учреждения и количеством искусственных препятствий на пути пациента к бесплатной диагностике существует прямая связь. Фиксировались случаи, когда в одной из больниц коммунальный компьютерный томограф якобы «ломался» на годы, а через дорогу успешно работал частный томограф, принадлежавший семье главного врача этого же учреждения.

Наталья Гусак, председатель НСЗУ: «Это полный миф о многомесячных очередях, а если платно — то распечатку можно сделать прямо сейчас. Это исключительно искусственная манипуляция! Мы открыли доступ к этим данным для того, чтобы руководитель учреждения видел, сколько КТ в день проводится, какой процент направлений выполняется и где именно люди вынуждены их делать, чтобы вовремя вмешиваться. В противном случае больницы просто лишатся договора с НСЗУ».

В Министерстве здравоохранения взялись кардинально исправить ситуацию и вынесли на общественное обсуждение проект закона об изменениях в инструментальной диагностике. Основное изменение: частным диагностическим центрам, работающим на территории муниципальных больниц, хотят строго запретить взимать плату непосредственно с пациентов.

Евгений Гончар, заместитель министра здравоохранения Украины: «Если исследование проводится на территории больницы — речь идет именно о помещениях учреждения — то оплачивать эти исследования в соответствии с договором должно непосредственно само медицинское учреждение. Если вы являетесь пациентом и у вас есть электронное направление, которое вы используете в частном учреждении на территории больницы, — оплатить за вас должна именно больница».

Если частная компания не захочет заключать такую сделку с администрацией больницы, ей придется полностью освободить территорию коммунального учреждения.

При этом в НСЗУ подчеркивают, что их официальные тарифы, по которым государство рассчитывается с больницами за каждого пациента, являются абсолютно рыночными.

Наталья Гусак, председатель НСЗУ: «Тариф рассчитывается отдельно для исследования с контрастированием и без контрастирования. За диагностику нескольких зон мы выплачиваем больнице более 6 тысяч гривен — это абсолютно рыночная, экономически обоснованная цена».

Эти законодательные изменения никак не касаются частных больниц или автономных диагностических центров, расположенных за пределами муниципальных учреждений. В Минздраве подчеркивают: это прямая попытка навести порядок с неформальными платежами и искусственно созданными очередями.

Наталья Гусак, председатель НСЗУ: «Как заказчик, мы требуем очень простых вещей — это возможность электронной записи в открытую, прозрачную очередь, с которой может свободно ознакомиться каждый пациент».

Успешный опыт: как Институт рака поборол коррупцию и очереди

Некоторые ведущие учреждения уже самостоятельно приступили к реформированию устаревшей системы. Среди них — Национальный институт рака.

Еще в 2025 году в очередях на КТ и МРТ онкологические пациенты здесь чуть ли не дрались в коридорах.

Ирина Маркевич, корреспондент ТСН: «Еще год назад очередь на КТ в Институте рака составляла около 8 месяцев. Чтобы попасть на это обследование, нужно было выстоять так называемую „живую очередь“. А тем, кому нужно было быстрее, — проблему решали с помощью неформальных платежей. И такая коррупционная система работала годами».

Год назад новая администрация учреждения приступила к масштабным преобразованиям. Самым сложным, признается генеральный директор, было сломать укоренившуюся систему «поришати».

Степан Крулько, генеральный директор Национального института рака: «Записать вне очереди могла, условно говоря, даже санитарка, которая была частью этого денежного потока: приносила карточку, без очереди решала вопрос… И мы через два месяца звонили пациентам и спрашивали: „Где та санитарка, нам нужны КТ и МРТ?“. Мы полностью избавились от этого и перевели абсолютно всё в прозрачную электронную очередь».

Поток пациентов четко разделили на три отдельные очереди:

Срочная очередь: Пациенты с первоначальным подозрением на онкологию, которым необходимо немедленно начать лечение. В электронной системе для них есть свободные слоты даже на ближайшие дни; Стационарная очередь: пациенты, которые лечатся в стационаре и должны планово проходить контрольные КТ и МРТ — их записывают лечащие врачи; Внешний поток: пациенты, обращающиеся по направлению из других учреждений (свободные места доступны уже на ближайший четверг или пятницу).

Один лишь этот шаг — прозрачная электронная регистрация в системе — мгновенно избавил от толп в коридорах и устранил необходимость искать «связи» за взятки.

Кроме того, в Институте рака приняли на работу дополнительных лаборантов, радиологов и рентгенологов, существенно повысив им заработную плату, чтобы результаты исследований предоставлялись оперативно. Эти специалисты даже не контактируют напрямую с пациентами — готовое заключение человек видит в своём электронном кабинете. Кроме того, пересмотрели нагрузку на дорогостоящее оборудование.

Степан Крулько, генеральный директор Национального института рака: «В настоящее время мы являемся учреждением, в котором проводится наибольшее количество КТ и МРТ в Украине. Ежедневно мы обследуем около 100 пациентов: 70 — это КТ, 20–30 — МРТ. Наши пациенты не покупают вообще ничего — они полностью обеспечены контрастной жидкостью и расходными материалами в рамках Программы медицинских гарантий».

Благодаря нескольким четким управленческим мерам в Институте рака, куда раньше практически невозможно было записаться без взятки, полностью решили проблему с очередями и поборами. При этом количество аппаратов КТ и МРТ в учреждении вообще не изменилось.

Если к следующему году другие коммунальные и государственные больницы по всей Украине не обеспечат такую же прозрачность, они просто лишатся финансирования со стороны Национальной службы здравоохранения Украины.

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