Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Онкобольные по несколько суток выбираются из оккупированных территорий, чтобы получить лечение, но часто время потеряно

Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Онкобольные по несколько суток выбираются из оккупированных территорий, чтобы получить лечение, но часто время потеряно

Фото: Национальный институт рака

В Национальном институте рака пациентов за последние пять с половиной месяцев стало больше, чем было раньше. Среди них треть – это те, кто на лечение вырвался из оккупации.

Онкобольным приходилось преодолевать тяжелую многодневную дорогу через полтора десятка блокпостов. А теперь они все равно ждут две победы: своей — над раком и Украины — над врагом, говорится в ТСН.

Из родного временно оккупированного россиянами Бердянска 66-летняя Елена Александровна в столичный Институт рака добиралась 4 суток. «Дорога была тяжелая, в Васильевку, это перед Запорожьем, 14 или 15 блокпостов оккупантов», — рассказывает женщина.

У нее тяжелое течение болезни. Во время биопсии — началось сильное кровотечение, а кроме гинекологии, ведущей Елену, в самом Бердянске почти не осталось врачей. Женщине посоветовали ехать в столицу, где ее уже прооперировали и готовят к выписке. Пока она будет жить у своего брата, параллельно будет проходить курс химиотерапии. А потом будет лечиться у маммологов. Год назад у Елены обнаружили карциному.

Таких пациентов, как Елена Александровна, в этом медучреждении сейчас около двухсот, это треть всех проходящих лечение. Сюда они прорываются из оккупации и территорий, где продолжаются активные боевые действия. Еще на входе с ними начинают работать психологи.

Вместе с Еленой в палате лежит Людмила Ивановна из Лисичанска. Решиться на эвакуацию смогли лишь в середине июня — после того, как в их дом попал снаряд и ранил сына. Из Лисичанска они сначала добрались до Днепра, через два дня у женщины началось кровотечение. «Волонтеры говорят, есть возможность попасть в Киев. Если есть, пожалуйста. И благодаря волонтерам я попала сюда. Спасибо им от всего сердца», — говорит женщина.

Людмиле Ивановне очень повезло – отсроченная почти на полгода операция не усугубила ее ситуацию. Но так бывает редко, объясняют врачи. Из-за большой войны во многих регионах медицинские учреждения не могли функционировать как следует. Протоколы лечения были нарушены, а это для онкопациентов критично. Если они начинают проходить курс лечения, его ни в коем случае нельзя ставить на паузу. На фоне того, как рушилась жизнь снаружи, болезнь стремительно разрушала все еще и внутри. И на всю эту ситуацию наложились еще и последствия пандемии.

«Люди были в карантинах, люди себя ограничивали, люди не перемещались, не ходили к врачам, люди боялись заболеть. А главное – это война. Это вообще такой стресс, который получили люди», – говорят медики.

Поэтому пациентов, которые приезжают в Институт уже на последних стадиях, существенно увеличилось. Кто вернулся с рецидивом, у кого болезнь только проявилась. Что это именно стресс так может влиять на организм – доказательств нет. Но пациентов сейчас больше, чем было до начала полномасштабного вторжения.

У Нины Николаевны это уже третий рак. Тридцать лет назад врачи диагностировали рак шейки матки, три года назад – она боролась с раком почки. А теперь – легкие. «Голос у меня сел. Я обратила внимание на это, пошла к врачу, сделала рентген», – вспоминает она.

Здесь женщина уже прошла один курс химиотерапии. Следующий – через две недели. Потому пока собирается ехать в Запорожье. Хочет быть поближе к сыну. «Сын защищает свою Родину в пограничных войсках. Офицер», – рассказывает она.

Нина Николаевна им очень гордится, а потому и сама только на победу настроена.

Читайте также:

Ежедневно во Львов прибывают два поезда с эвакуированными из Донецкой и Харьковской области: люди не сдерживают слез

Украинские войска сутки отвоевывали село, которое открыло бы путь оккупантам на Николаев

В Харькове людей во время вражеских ударов спасли кровати и одеяла

Похожие темы:

Следующая публикация