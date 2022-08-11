Онкобольные по несколько суток выбираются из оккупированных территорий, чтобы получить лечение, но часто время потеряно

В Национальном институте рака пациентов за последние пять с половиной месяцев стало больше, чем было раньше. Среди них треть – это те, кто на лечение вырвался из оккупации.

Онкобольным приходилось преодолевать тяжелую многодневную дорогу через полтора десятка блокпостов. А теперь они все равно ждут две победы: своей — над раком и Украины — над врагом, говорится в ТСН.

Из родного временно оккупированного россиянами Бердянска 66-летняя Елена Александровна в столичный Институт рака добиралась 4 суток. «Дорога была тяжелая, в Васильевку, это перед Запорожьем, 14 или 15 блокпостов оккупантов», — рассказывает женщина.

У нее тяжелое течение болезни. Во время биопсии — началось сильное кровотечение, а кроме гинекологии, ведущей Елену, в самом Бердянске почти не осталось врачей. Женщине посоветовали ехать в столицу, где ее уже прооперировали и готовят к выписке. Пока она будет жить у своего брата, параллельно будет проходить курс химиотерапии. А потом будет лечиться у маммологов. Год назад у Елены обнаружили карциному.

Также читайте Украинский спасатель взялся пробежать 800 километров из-за двух благотворительных целей

Таких пациентов, как Елена Александровна, в этом медучреждении сейчас около двухсот, это треть всех проходящих лечение. Сюда они прорываются из оккупации и территорий, где продолжаются активные боевые действия. Еще на входе с ними начинают работать психологи.

Вместе с Еленой в палате лежит Людмила Ивановна из Лисичанска. Решиться на эвакуацию смогли лишь в середине июня — после того, как в их дом попал снаряд и ранил сына. Из Лисичанска они сначала добрались до Днепра, через два дня у женщины началось кровотечение. «Волонтеры говорят, есть возможность попасть в Киев. Если есть, пожалуйста. И благодаря волонтерам я попала сюда. Спасибо им от всего сердца», — говорит женщина.

Людмиле Ивановне очень повезло – отсроченная почти на полгода операция не усугубила ее ситуацию. Но так бывает редко, объясняют врачи. Из-за большой войны во многих регионах медицинские учреждения не могли функционировать как следует. Протоколы лечения были нарушены, а это для онкопациентов критично. Если они начинают проходить курс лечения, его ни в коем случае нельзя ставить на паузу. На фоне того, как рушилась жизнь снаружи, болезнь стремительно разрушала все еще и внутри. И на всю эту ситуацию наложились еще и последствия пандемии.

«Люди были в карантинах, люди себя ограничивали, люди не перемещались, не ходили к врачам, люди боялись заболеть. А главное – это война. Это вообще такой стресс, который получили люди», – говорят медики.

Поэтому пациентов, которые приезжают в Институт уже на последних стадиях, существенно увеличилось. Кто вернулся с рецидивом, у кого болезнь только проявилась. Что это именно стресс так может влиять на организм – доказательств нет. Но пациентов сейчас больше, чем было до начала полномасштабного вторжения.

У Нины Николаевны это уже третий рак. Тридцать лет назад врачи диагностировали рак шейки матки, три года назад – она боролась с раком почки. А теперь – легкие. «Голос у меня сел. Я обратила внимание на это, пошла к врачу, сделала рентген», – вспоминает она.

Здесь женщина уже прошла один курс химиотерапии. Следующий – через две недели. Потому пока собирается ехать в Запорожье. Хочет быть поближе к сыну. «Сын защищает свою Родину в пограничных войсках. Офицер», – рассказывает она.

Нина Николаевна им очень гордится, а потому и сама только на победу настроена.

Читайте также:

Ежедневно во Львов прибывают два поезда с эвакуированными из Донецкой и Харьковской области: люди не сдерживают слез

Украинские войска сутки отвоевывали село, которое открыло бы путь оккупантам на Николаев

В Харькове людей во время вражеских ударов спасли кровати и одеяла