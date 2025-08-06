Онкобольных в Украине просят подождать с важным обследованием: что произошло

Украинские онкопациенты говорят о сложности доступа к ПЭТ-КТ / © ТСН

Реклама

В последние дни в соцсетях отдельные пользователи сообщили, что в Украине и непосредственно в Киеве уже длительное время якобы невозможно сделать крайне важное для онкобольных людей обследование — проведение ПЭТ-КТ.

Именно это обследование является ключевым для установления точного диагноза рака и других опасных онкологических заболеваний. По данным врачей, это обследование способно обнаружить изменения в организме на ранних стадиях, когда эти изменения еще не заметны во время других, менее информативных обследованиях. Кроме того, ПЭТ-КТ помогает оценить, насколько эффективно было лечение, чтобы определить, например, сколько еще сеансов химиотерапии требуется для больного.

Один из пользователей соцсетей, которую поднял эту тему, Юрий Андреев, резюмируя, высказался об этой проблеме так: «Это — реальная медицинская катастрофа, которая ежедневно лишает украинцев шанса на своевременное лечение рака».

Реклама

На его пост отреагировали более 3 тысяч человек, сотни пользователей прокомментировали это сообщение. Некоторые утверждают, что запись на проведение обследования в Киеве есть, одна из пользовательниц написала, что прошла обследование, но в известной детской больнице, некоторые из пользователей высказал мнение, что этот пост, возможно, направлен на создание паники, определенная часть комментаторов сообщила, что записаться на ПЭТ-КТ крайне сложно или почти невозможно.

ТСН.ua выяснил, как реально записаться и пройти такое обследование в столице, куда обычно едут пациенты для этой процедуры.

В Центре ядерной медицины (Киев, ул. Верховинная, 69) нам сообщили следующее: «В настоящее время, два дня, мы не работаем, но будем работать. Только не можем сказать, когда. Есть небольшая техническая проблема. Стоимость обследования 23 тысяч 419 гривен».

В клинической больнице «Феофания» (Киев, ул. Академика Заболотного, 21), куда мы тоже также позвонили, ответили: «Запись возможна на 14 ноября».

Реклама

На уточняющий вопрос о том, почему надо так долго ждать, оператор сообщила, что это связано с очередью.

В частной больнице, где раньше проводили такое обследование, нам ответили, что не проводят его больше года.

«Продолжается установка нового аппарата, но задержались надолго. Больше года не проводим это обследование. Когда возобновим услугу — не известно», — объяснили нам в больнице.

Источники ТСН.ua в министерстве здравоохранения сообщили, что проблема с проведением обследования есть, но в этом году планируется запуск процесса закупки двух циклотронов (применяется для производства радиоизотопов, используемых для диагностики онкологических заболеваний — Ред.) для строительства центров ПЭТ-КТ в Киеве и Львове.

Реклама

По данным Минздрава, проведение ПЭТ-КТ, по предварительной информации, должно быть скоро возобновлено там, где оно проводилось ранее.

В свою очередь, одна из комментаторов в соцсети под постом о проблемах с этим обследованием, написала следующее: «Из-за того, что поздно сделали ПЭТ-КТ, потому что искали пути выезда за границу для 20-летнего парня (ВЛК еще не было пройдено в то время) поздно начали правильное лечение... 16 июля парня не стало… 20 лет было… А сколько еще таких людей, которые не смогли вовремя пройти обследование…».

Ранее сообщалось о первых симптомах рака крови, которые мало кто замечает.

Читайте также: