Андрюша, который лечится в Национальном институте рака / © ТСН

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Большинство детей в Украине с впервые выявленными злокачественными образованиями проходят лечение в Национальном институте рака. Помощь в медучреждении безвозмездна и ежегодно на консультацию сюда попадают в среднем 3,5 тысяч пациентов. Около тысячи из них сталкиваются с онкологией.

Как в Национальном институте рака лечат маленьких украинцев, какие условия для них созданы и кто и что помогают им преодолеть тяжелый недуг — узнал ТСН.ua.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «Просто заболела ножка»: первые симптомы онкологии у детей! ЭКСКЛЮЗИВ ПО ИНСТИТУТУ РАКА!

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Национальный институт рака: как происходит лечение

Помощь в детском отделении оказывают бесплатно, на уровне ведущих европейских клиник. Однако из-за войны многие родители принимают решение ехать лечиться за границу, говорят врачи.

Число пациентов за время войны изменилось — их стало гораздо меньше.

«Родители пытаются вывезти своих детей из-за постоянных обстрелов. Лечение здесь эффективно, мы лечим по стандартизированным европейским протоколам. Мы постоянно на связи с врачами за границей, если есть какие-то сложные случаи. У нас лечение бесплатное, все осуществляется за государственные средства», — рассказывает врач-онкологиня Светлана Бойко.

Светлана Бойко, врач-онколог / Скриншот с видео

Истории Андрюша и Насти

Андрюше 12 лет. Три из них он борется с онкологией в Национальном институте рака в Киеве. Несмотря на страшную болезнь, он не сдается и верит в выздоровление. Единственная его мечта — быть просто здоровым.

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Андрей взрослый как в свои годы. У него опухоль головного мозга. Он четко понимает, что это за болезнь, разбирается в медицинской терминологии и осознает, чего хочет.

Андрюша / Скриншот с видео

В игровой комнате, которую обустроили благотворители, любимое занятие Андрея рассматривать глобус. Здесь он быстро находит Украину. После общения с парнем понимаешь, как сильны и храбры даже маленькие украинцы.

Андрей говорит, что главное — не сдаваться и верить в выздоровление. Часто он поддерживает и других пациентов, пытается взбодрить и настроить на лечение.

«Завтра еще наркоз будет, мне постоянно производят химию. У меня дома еще есть Олежка, братик, Дениска, Егорка и сестренка. Нас пятеро», — говорит парень.

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Алла, мама 10-летней Насти, также выбрала лечение для дочери в Украине. Говорит, здесь врачи ничем не хуже и рассказывает, как впервые услышала о диагнозе девочки.

Настя уже четыре месяца борется с болезнью. Ее диагноз — остеосаркома. Началась болезнь с боли в ножке.

«Мы обратились к врачу, он направил нас на дополнительные обследования. Таким образом, выяснили, что у нас эта проблема, и попали именно сюда. Это лучший Институт и лучшее в стране заведение, где лечат именно с этим диагнозом, с такими заболеваниями детей. Нам нравится, как врачи общаются, как они к деткам относятся, как проходит лечение. Поэтому мы остались здесь», — рассказывает женщина.

Услышать такой диагноз очень трудно, говорит Алла. Сложно морально настроиться на позитив, что нужно бороться, лечиться, что все возможно.

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«Лечимся, все хорошо, сейчас находимся уже после оперирования на химиотерапии. Пока все идет так, как надо», — говорит мама.

Как распознать онкологию — первые симптомы.

Распознать онкологию у ребенка невооруженным глазом сложно. Симптомами болезни, рассказывают врачи, могут быть:

длительная и беспричинная потеря веса;

частые головные боли, которые могут сопровождаться утренней рвотой;

отеки;

постоянные боли в костях, суставах, спине или ногах;

уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или паха;

увеличение лимфоузлов;

появление синяков или сыпи на коже;

постоянная тошнота или рвота без тошноты;

постоянная усталость и заметная бледность кожи;

периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.

Чтобы не пропустить недуг, медики советуют регулярно обследоваться.

«Ребенку хотя бы раз в год нужно делать ультразвуковое обследование. Это основное, если мы говорим о солидных опухолях. Первые симптомы бывают разные. Во время саркомы Юинга или остеогенной саркоме может заболеть нога или те локализации, где опухоль. При нейробластоме может повышаться температура, могут появляться кровоподтеки под глазами. Очень большой объем симптомов, на которые можно обратить внимание», — рассказывает врач-онкологиня Светлана Бойко.

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Когда узнаешь о болезни, трудно овладеть эмоциями. В такие моменты важно подобрать правильные слова. Психологиня отделения говорит: прежде всего нужно стабилизировать родителей. Следовательно, спокойнее будет и ребенок.

«Если ребенок еще, возможно, не до конца осознает происходящее, то родители воспринимают эту ситуацию вообще как то, что жизнь остановилась и разрушилась. Как дальше жить, никто не знает. Поэтому, во-первых, очень важно стабилизировать родителей. Спокойный взрослый — спокойный ребенок», — объясняет психолог Лилия Сироха.

Лилия Сироха, психолог / Скриншот по видео

Еще очень важно — дети после сложных хирургических вмешательств, трансплантации стволовых клеток и с осложнениями от самого заболевания нуждаются в хороших условиях: чистой палате, стерильности и постоянном наблюдении.

«У нас есть маленькие пациенты, которые находятся 3-6 месяцев непрерывно в стационаре. Поэтому очень важно, чтобы они были в комфортных условиях, в хороших палатах, где есть светлые игровые комнаты. Детки обретают радость в мелочах. И потому, когда они видят, как сейчас меняется наше отделение, у них есть желание выйти из палаты, пойти поиграть, вместе смотреть мультики. И это, я считаю, создает хорошее настроение. А хорошее настроение в этом случае — это и хорошее самочувствие. Наш коллектив благодарен фонду „Запорука“ за то, что они начали восстанавливать отделения. И за то, как сейчас радуются дети, видя много книг, много разнообразных игр. Они могут находиться вне дома, но чувствовать себя как дома», — говорит врач-онколог Светлана Бойко.

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Рак не может ждать победы

Ранее детское отделение в Институте рака было несколько иным. Но после масштабной реконструкции изменилось до неузнаваемости. Светлые и яркие цвета, удобные кровати, игровые комнаты, тренажеры, зоны отдыха — все создано для того, чтобы дети чувствовали себя не пациентами, а просто детьми.

Откликнулись на помощь реконструкции и в Райффайзен Банке. Там точно отмечают, что онкология не может ждать победы. Поэтому несмотря на войну, кроме нужд военных, здесь решили заботиться о детях и не только.

«Райффайзен Банк присоединился к ремонту и обновлению детского отделения рака через благотворительный фонд „Запорука“, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет. Фонд поддерживает онкобольных детей, тяжелобольных. И мы как банк откликнулись на предложение поучаствовать в реконструкции. Райффайзен Банк уже третий год является крупнейшим донором поддержки нашего украинского общества среди банковской системы Украины. За три года полномасштабного вторжения мы задонатили 1,7 миллиарда гривен в поддержку украинцев, взрослых и детей. В Райффайзен Банке мы верим, что забота друг о друге — это новая валюта нашего времени. Мы поддерживали людей, которые эвакуировались из разных регионов, где начиналось полномасштабное вторжение. Мы поддерживали тех, кто пережил страшную трагедию, произошедшую на Каховской ГЭС. Мы постоянно поддерживаем военных, нуждающихся в протезировании и лечении. Мы поддерживаем онкобольных и тяжелобольных детей. Перестраиваем бомбоубежища в школах и садах для того, чтобы дети могли постоянно учиться. Поддержка детей для нас очень важна, потому что мы понимаем, что дети — это о будущем. Те условия, в которых жили наши детки, были просто недостойны счастливого детства. Более того, когда мы говорим о детках онкобольных, мы понимаем, что онкологию нельзя поставить на стоп. И онкология не может ждать нашей победы. Дети не могут поставить свою болезнь паузой. Им нужна помощь здесь и сейчас. Это постоянные, ежедневные действия, необходимые для поддержки наших детей», — говорит заместитель председателя правления Райффайзен Банка Наталья Гурина.

Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка / Скриншот с видео

В целом реконструкцию детского отделения удалось осуществить благодаря усилиям благотворительного фонда «Запорука» при поддержке партнеров, в том числе Райффайзен Банка, и просто неравнодушных граждан. Каждая гривна, каждый уголок здесь — это символ заботы и поддержки.

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«Мамы, к сожалению, слышат все еще страшный диагноз своих детей. И оставлять их один на один нельзя. На сегодняшний день нам удалось отремонтировать часть, это два третьих отделения. Сейчас мы производим сбор для продолжения восстановления отделения. Это очень важно, потому что получается, что часть детей лечится уже в достойных условиях, другая — нет. Нам очень хочется поскорее закончить этот ремонт, сделать инклюзивное пространство для всех деток», — рассказывает основательница БФ «Залог» Наталья Онипко.

Наталья Онипко, основательница БФ «Запорука» / Скриншот с видео

Фонд «Запорука» занимается онкобольными детьми уже 16 лет. Учредительница организации откровенно признается, что за это время уже не раз убедилась, что маленьких донатов не существует, так что присоединиться даже несколькими гривнами может каждый. Это можно сделать в несколько удобных для вас способов, ведь впереди следующий этап реконструкции.

«Восстановление этого отделения — пример того, что в самые страшные, самые темные времена есть возможность делать светлые проекты. Я очень верю, что эти восстановленные палаты, эти восстановленные просторы, кабинет психологов, игровая, которой у детей не было — все это даст нашим деткам ресурс, чтобы победить в своей войне. Очень важно помнить, что маленькой помощи не бывает и стараться делиться тем, чем ты можешь.

То, что тебе кажется иногда, что твои 100-200 гривен ничего не изменят, поверьте, это неправда. Присоединиться к детям может каждый — вы можете это сделать в приложении MyRaif в разделе «Благотворительность» найти благотворительный фонд «Запорука». Также на сайте фонда Запорука», — говорит Наталья Онипко.

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Рак у детей — это не приговор. Благодаря современным методам лечения многие дети борются за победу над такой коварной болезнью. Однако успех зависит от раннего выявления, доступа к качественной медицинской помощи и психологической поддержке. Детская онкология — это сложный вызов для мировой медицины, требующий не только инноваций, но и совместных усилий общества.

То, что онкология не приговор, ежедневно доказывают наши маленькие и храбрые украинцы. И мы желаем каждому из них своей столь важной победы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «Просто заболела ножка»: первые симптомы онкологии у детей! ЭКСКЛЮЗИВ ПО ИНСТИТУТУ РАКА!