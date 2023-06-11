“Оно бомбит, свистит!”: 92-летняя жительница Херсонщины пережила бомбардировки во время двух войн

Во время российских обстрелов дом старушки уцелел, хотя в окнах выбило стекла, а на пастбище убило корову.

Жительница Херсонщины Валентина не выезжала из зоны боевых действий, потому что не могла оставить дома одну свою мать, которой исполнилось уже 92 года. Этой старушке второй раз на своем долгом веку пришлось пережить бомбардировки во время великой войны.

С Валентиной и ее матерью в воскресенье, 11 июня, общалась журналистка ТСН Алина Турышин.

"Оно бомбит! Свистит!" – рассказывает женщина о недавних обстрелах российской армии.

По ее словам, было несколько "прилетов" в их двор, во время одного из которых убило корову. Но их дом уцелел, хотя в окнах выбило стекла, которые пришлось закрыть полиэтиленом.

Также читайте Бегство от большой воды под вражеским огнем: как вывозят людей из подтопленной Херсонщины

Мать Валентины жила в этом доме с самого рождения, не уезжала ни теперь, ни тогда, когда до Херсонщины докатились бои Второй мировой войны. Ей тогда только исполнилось 10 лет.

Старушка вспоминает, что тогдашняя война не была такой страшной, потому что техники еще такой мощной не было. А теперь, говорит, если бы убило сразу — это не так страшно, а что если останется на старости калекой?

Валентина рассказывает, что во время нынешних обстрелов оккупационной армии даже не могла со старенькой матерью прятаться в подвал, потому что она тяжело ходит с палочкой. Поэтому просто ложились на кровать — и будь что будет.

"Я уже как-то привыкла к этому, а мама сильно боится", – признается женщина.

"Оно бомбит, свистит!": мать и дочь рассказали о пережитом на Херсонщине

Напомним, российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

Читайте также: