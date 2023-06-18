Опасен даже песок: в Одессе запретили отдых на пляжах, ограничения коснулись и клубов

Отдых в ночных клубах тоже стал невозможным — с сегодняшнего дня работа подобных заведений тоже под запретом с десяти вечера до девяти утра.

Все пляжи Одессы официально сочли непригодными для отдыха. Решение приняла накануне специальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, говорится в ТСН.

Сегодня в Одессе около тридцати градусов и это с начала лета самый жаркий день, еще и выходной. Но погрузиться в прохладную воду не получится – с сегодняшнего дня абсолютно все пляжи официально признаны непригодными для отдыха. По городу даже начали развешивать билборды с предупреждениями.

После катастрофы на ГЭС и того мусора, который на глазах у одесситов лился в Черное море о рисках купания знали все. Но отчаяний, которые лезли купаться, все же было немало, пляжи еще несколько дней назад были усеяны людьми. Но пляжи сегодня, уже после официального запрета на посещение, почти пусты. В воду стараются не заходить.

В пробах воды обнаружили множество возбудителей кишечных болезней, а также личинки гельминтов. К тому же снизилась соленость воды, и при таком условии, плюс высокой температуре, сильно размножаются патогенные микроорганизмы. Угроза подхватить кишечную инфекцию есть не только в акватории Черного моря, но и в любом открытом водоеме, поэтому реки и лиманы тоже опасны. Более того, специалисты говорят, даже просто лежа на влажном песке, тоже можно подхватить недуг, потому что грязная вода попадает на него.

В военной администрации предостерегают даже от прогулок по побережью и рыбалке из-за приплывших из Каховки мин. Кроме того, с сегодняшнего дня нельзя торговать рыбой и морепродуктами, если официально не подтверждено документами место отлова.

Отдых в ночных клубах тоже стал невозможным — с сегодняшнего дня работа подобных заведений тоже под запретом с десяти вечера до девяти утра. Действует запрет на яркое освещение и громкую музыку – все, что может указывать на скопление людей и куда ударить ракетами враг.

Напомним, что до катастрофы на Каховской ГЭС одесские чиновники рассматривали возможность открытия части пляжей – при условии их обследования на минную безопасность. Впрочем, после того, как россияне взорвали дамбу, в море начали стекать грязь с мусором. В лабораторном центре в пробах морской воды обнаружены возбудители кишечных инфекций и вирусы в большом количестве. Кроме того, снизилась соленость воды, в ней начали размножаться патогенные водоросли.

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