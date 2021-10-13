Опасная пассажирка: в Ровенской области водитель мотоцикла вовремя спасся от змеи, которая заползла на транспорт

Опасная пассажирка: в Ровенской области водитель мотоцикла вовремя спасся от змеи, которая заползла на транспорт

Мужчина начал вытаскивать змею палкой, в ответ и пыталась укусить его.

На Ровенщине мужчину чуть не укусила змея, что спряталась в его мотоцикле.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Водитель остановился возле леса, на некоторое время отошел от мотоцикла, а когда сел за руль, услышал шипение. Когда начал осматривать двухколесный, увидел пресмыкающегося, который лежал прямо за рулем. Мужчина начал вытаскивать змею палкой, в ответ та пыталась укусить его.

Все же водителю удалось сбросить ее — ни он, ни пресмыкающееся не пострадали. Недовольна змея вернулась в лес.

Новости Украины: змея, которая спряталась в мотоцикле, едва не укусила мужчину

Во Львове в парке "Высокий замок" заметили редкую змею, которая занесена в Красную книгу — эскулапов полоз.

А в Ровенском районе в воскресенье, 5 сентября, во время сбора грибов в лесу 64-летнюю женщину укусила змея.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку