Опаснее "Кинжала": что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев

Долетает в столицу за три минуты и опаснее "Кинжала". Россия модернизировала баллистику и теперь накрывает ею всю Украину. Эксперты уже дали оценку Циркону, который запускают из временно оккупированного Крыма.

Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Ракеты взрываются уже во время оповещения об опасности

Как только вы слышите уведомление о воздушной тревоге – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию. Ракетами, которыми угрожал Путин в конце февраля, россияне теперь активно накрывают Украину. 25 марта две баллистические ракеты уложили по столице за считанные секунды после того, как завыли сирены. Дети уже во взрывы бежали в хранилища.

Последствия атаки и предположения, чем ударили россияне

Обломки одной из ракет разнесли актовый зал одного из учебных заведений столицы, остатки от другой упали еще в нескольких районах Киева, но рашисты завели свою шарманку, мол, снесли центр принятия решений, где находились представители СБУ. И неважно, что вокруг — школы, садики и студенческое общежитие.

Сказки для отсталых, но спрос есть и на них среди россиян. Мониторинговые каналы уже тогда заявили, что враг мог выпустить Оникси или Цирконы, и на самом деле, позитива от этих прогнозов мало, но 100-процентного подтверждения не было.

А уже к вечеру 25 марта атака повторилась. По информации Воздушных сил ВСУ, сначала появилась баллистическая угроза на юге Украины, а уже через минуту в сторону Одессы улетела ракета врага. РФ поразила двойным ударом по баллистической траектории рекреационную зону Одессы. Два здания были разрушены, в домах вокруг вылетело стекло.

Использование врагом Цирконов вызвало много вопросов и сопутствующего недоверия хотя бы по той причине, что эти ракеты, казалось бы, не могли быть применены по Украине из-за их узкой специфики. Но уже сейчас эксперты склоняются к тому, что оккупанты используют "Цирконы" для атаки на мирные города Украины.

Если коротко, то это модифицированная, гиперзвуковая и еще опаснее "Кинжала" баллистическая ракета. И собственно это новейшие ракеты в арсенале РФ и ими по столице Украины бьют второй раз. Первый раз – 7 февраля 2024 года во время комбинированной массированной атаки. Тогда обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве. Особый интерес в Украине тогда вызвала маркировка на этих обломках.

“Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней атаки. Она была запущена из Крыма и попала в район Киева... Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 „Циркон“, запущенная из универсального вертикального пускового контейнера”.

Путин признал атаку "Цирконами"

Тогда же предположили, что ракета была выпущена из Крыма из адаптированного под нее комплекса "Бастион". Специалисты говорят, что полет ракеты похож на гибрид "Кинжала" и "Оникса". Эта скоростная ракета является одной из последних разработок ракетостроения России, позиционирующихся в Москве как серьезная угроза для западных армий.

3M22 "Циркон" разрабатывали как гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету, которой россияне планируют перевооружить часть своего флота. О разработке этих ракет стало известно несколько лет назад, а в 2019 году Владимир Путин утверждал, что Циркон может поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1 000 км и разгоняться до 9 махов. А в конце февраля запуск Циркона по Украине признал публично и сам диктатор во время одного из своих выступлений, когда махал в очередной раз своей главной пугачкой:

«В полной готовности находятся стратегические ядерные силы. Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется... В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

То, что их удается сбить – чудо

Вот только смолчал, что применялся ударный гиперзвуковой комплекс по мирному Киеву. Атака 25 марта, к слову, была направлена на центр столицы. То, что их удалось сбить, это волшебство. Эксперт военного портала Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио Свобода отметил, что на наших глазах случилась небольшая, но существенная победа.

“Знаете, почему стоило детализировать тип ракеты, потому что в данном случае был сбит вид вооружения даже более опасный, чем классическая баллистическая ракета, ну как там “Искандер” или северокорейская КМ 23. Из того, что сейчас удалось выяснить коллегам, это всего второй случай применения Цирконов по Украине, но первый, когда удалось собрать такие крупные обломки. Ну и за анализом уже следует, что вообще-то на разных участках полета эта ракета имеет скорость от 4,5 до 7,5 махов, мах – это скорость звука, проще говоря от 5 до 8 тысяч километров. Ну можно сказать, что это отчасти гиперзвуковая ракета и более мощная, чем аэробалистическая "Кинжал". Если дальше исходить из того, что у нас вообще-то нет формально никаких противоракетных комплексов, которые могли бы сбивать подобные воздушные цели с такой высокой скоростью, потому что из того, что официально заявляли, у нас есть петриоты и самп те, но они для противодействия гиперзвуку не создавались, то соответственно наши зенитчики с имеющейся материально-технической частью сотворили чудо, потому что действительно, чисто за счет кинетики попадания, "Цирконы" могли наделать значительно большей беды, чем нам удалось зафиксировать, могла быть разрушена академия или другие объекты. объекты гражданской инфраструктуры. На наших глазах была небольшая, но существенная победа, которую нам обеспечили наши зенитчики”.

Чем "Циркон" отличается от "Кинжалов"?

По другим данным, "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость, а не только кратковременно разгоняться до нее. Средняя скорость ракеты — 9000-11000 км/ч и более, поэтому сбить ее очень трудно.

Детальнее о том, чем отличается "Циркон" от "Кинжалов" в эфире "Киев 24" рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко:

“Они обе гиперзвуковые, то есть, “Кинжал” – условно гиперзвуковой, почему? Так как он на траектории, он может и лететь со скоростью на маршал отрезка, но потом, когда у него останавливается двигатель, он летит по инерции и скорость теряет. И, то есть, на терминальном отрезке, когда он фактически падает, у него уже скорость 4 маха максимально, а это не гиперзвук, гиперзвук начинается с 5. У россиян, правда, он с 4,5 начинается, но это такие особенности национального характера, ибо основную часть "Кинжал" летит именно на 4,5 маха. А вот с "Цирконом" — хуже, у него практически до последнего момента работает двигатель, поэтому он сохраняет высокую скорость и поэтому его труднее поразить. Там двухступенчатая система, какие там двигатели — неизвестно, а первый четко известно, что это ракетный твердотопливный двигатель, который разгоняет "Циркона", а потом, ну скорее всего, если смотреть на брамуса индийского, потому что это первый вариант "Циркона", и индейцы, и россияне разрабатывали его вместе на индийские деньги. Там должен стоять прямоточный двигатель, который работает чуть ли не до последнего момента”.

"Циркон" разрабатывали годами

Кроме того, прежде всего следует понимать, что 3М22 "Циркон" — это ракета, которую уже более десяти лет пытаются интегрировать в общую концепцию средств поражения современного российского флота без особо феерического результата. Особенности этой ракеты объяснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“Дальность полета ракеты – от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км полубаллистической траекторией. Также рассматривался вариант заправки ракеты очень специфическим топливом, созданным специально для нее, позволяющим увеличить дальность полета до 1 тыс. км. Особенностью этих ракет было и то, что это, прежде всего, ракета класса “море — …” и все остальное. То есть ее пуск производился в базовой задумке с морского носителя, а потом уже она летела либо на надводную цель, либо на сухопутную. Носителями же этих ракет должны были стать или замершие в анабиозе тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан", а именно небоеспособный "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", находящиеся в вечном ремонте, или атомные подводные лодки проекта 98 и 98 "Антей". Но важно то, что ни одного из этих носителей нет в Черном море”.

И предположил, из чего все же на этот раз могли запустить эти ракеты.

Стоит отметить, что перспективными носителями Цирконов могли стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых по состоянию на сегодняшний день даже не стартовала! Тем временем 25 марта направление пуска ракет 3М22 "Циркон" было точно зафиксировано из временно оккупированного Крыма, что заставило задуматься над тем, что россияне смогли адаптировать свои ракеты к другим носителям. представляет собой дальнейшее развитие баллистической ракеты 9М723, применяемой оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". То есть, теоретически она вполне могла быть адаптирована к применению сухопутным носителем. С другой стороны, 3М22 "Циркон" прилетела второй раз за 2024 год не с северного направления, а именно с южного — что указывает на возможность РОВ применять эти ракеты (или хотя экспериментировать с их применением) в регионе, где основных носителей нет. Другими словами 3М22 "Циркон" получила сухопутный носитель, и лишь впоследствии мы узнаем, что это: либо мобильная платформа, прошедшая мимо внимания наших и не только наших структур соответствующего функционала, либо стационарный объект, например контейнерного типа, который отслеживать намного сложнее. Или... Не могу исключить из ряда вариантов, что РОВ начали практическую часть испытаний не только своих 3М22 Циркон, но и иранских ракет, в частности Zolfaghar. Дальность, мощность и концепция разгонного блока, отделяемая от боевой части, с учетом базиса 9М723 и наличие уже готовой и функциональной пусковой вполне могут соответствовать этому средству поражения. Но… все же следует ожидать официальных подтверждений и верификации остатков ракет”.

Через сколько минут эта ракета долетает до украинских городов?

Следовательно, из-за нереальной скорости эксперты предполагают, что в Одессу, Николаев, Херсон "Циркон" летит 1 минуту, в Днепр и Запорожье — 2,5 минуты, в Кропивницкий — 3, в Киев и Винницу — 3,5, в Харьков менее чем за 4, а до Львова долетает чуть более 5 минут. Между тем, военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что даже эта атака — это не что-то мега новое, и выдвинул свою версию, что и как могло быть. И что значит то, что баллистика долетает в глубь страны.

Это еще не "вершина айсберга"

Впрочем, стоит напомнить, что не только Цирконами в конце февраля хвастался Путин. Конечно, испугать украинцев на третьем году полномасштабного уже тяжело, но Путин все еще пытается, так что во время своего вещания в федеральное собрание 29 февраля он начал угрожать, что выпустит по Украине новое смертоносное оружие. Речь идет о баллистических ракетах "Сармат" :

“В войска поставлены тяжелые баллистические ракеты “Сармат”. Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве”.

Что известно о "Сармате"?

Из того, что известно сейчас — РС-28 "Сармат" — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой межступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс создавали для замены устаревших советских ракет Р-36М2 "Воевода". А вот в чем сюр, это то, что разрабатывали их совместно с украинскими предприятиями, то есть они были частично зависимы в обслуживании от украинских специалистов.

Согласно публикуемым россиянами данным, "Сармат" отличается от предшественников более сложной траекторией полета плюс еще лучшее маневрирование, что якобы дает ракете возможность избежать ПВО. И не забываем, что Россия — это страна-террористка, а Путин — больной взбешенный дед, пока будет жить, до этого будет пытаться уничтожить украинцев. И независимо от того, какими ракетами были нанесены последние удары по Киеву и не только, суть проблемы не меняется.

Украине срочно требуются современные средства противодействия этим ракетам не только на уровне перехвата при приближении к Киеву, но даже на начальной стадии их полета. Очередные удары по Украине снова напоминают нашим партнерам, что без своевременной и всеобъемлющей поддержки нашей страны им придется думать завтра не о том, как ответить украинцам с их назойливыми просьбами дать необходимую ПВО для защиты, а о том, как защитить свои города от российских ракет.. О чем постоянно кричат и украинцы и украинский президент.

Слышите тревогу – немедленно до укрытия!

Ну, а мы надеемся, что все выпущенные ракеты по Украине рано или поздно вернутся в Москву и все другие российские города. Бумеранг есть. Однако команда ТСН.ua призывает всех украинцев в любое время суток реагировать на воздушные тревоги, направляйтесь к укрытию или хотя бы соблюдайте правила двух стен, ведь это может уберечь жизнь вам и вашим родным.

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