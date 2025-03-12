Опаснее коронавируса: в Киеве уже шесть человек умерли от странного гриппа

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировано шесть летальных исходов от осложнений гриппа. И если прошлогодний эпидемиологический сезон специалисты называли трудным, то этот уже окрестили катастрофическим. В столице количество больных растет уже вторую неделю – на прошлой было зарегистрировано более 22 тысяч новых заболеваний гриппом и ОРВИ.

Что известно об умерших

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, среди шести человек, умерших в Киеве от осложнений гриппа – двое мужчин и четыре женщины.

"Возраст у больных разный. Среди них – мужчина 1988 года рождения и женщина 1989 года рождения. Все остальные значительно старше. Все эти люди имели осложнения по гриппу и поздно обратились за медицинской помощью. Летальные случаи произошли из-за осложнений хронических заболеваний пациентов", – рассказал ТСН.ua Сергей Чумак.

Спасут ли школьные каникулы?

По словам специалиста, интенсивность распространения гриппа начала уменьшаться.

"Если раньше у нас фиксировался прирост на уровне 20%, то сейчас он составляет более 5%. Интенсивность заболевания уменьшается. Думаю, что на этой неделе она еще будет более-менее на таком же уровне, как на прошлой неделе, а потом начнутся школьные каникулы, поэтому надеюсь заболеваемость пойдет на убыль", – прогнозирует Сергей Чумак.

Странный грипп и симптомы

А вот киевляне действительно испуганы таким количеством смертей от гриппа. Люди подчеркивают, что грипп, который бушует в столице, имеет очень странные симптомы. У кого-то он протекает с высокой температурой, а у кого-то без нее. Также киевляне отмечают, что одни тяжело болеют, а другие довольно легко.

"Существуют определенные закономерности инфекционного процесса. Они зависят от нескольких принципиальных факторов, поэтому и люди болеют по-разному. А еще существуют группы риска. Люди из таких групп тяжелее болеют, потому что все зависит от полученной дозы возбудителя болезни, а также от генетики", – объясняет ТСН.ua известная врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

Довольно часто случается, что в семьях из четырех или пяти человек, болеют два или три человека, а другие совсем не болеют. Или болеют только дети, а родители остаются здоровыми.

"Вы не можете знать наверняка – болели родители или нет. Они могли переболеть гриппом в нетяжелой форме и без симптомов. А когда заболели их дети, родители могли уже приобрести определенный иммунитет. Поэтому таким вопросам людям вообще не нужно беспокоиться. Главное, чтобы граждане знали, что нужно делать в конкретной ситуации, которая сложилась", – отмечает Ольга Голубовская.

В Киеве бурлит грипп/Коллаж ТСН.ua

Как уберечься от гриппа

Она добавляет, что от осложнений гриппа умирают люди всех возрастов – и молодые, и старики. А течение заболевания зависит от многих причин.

"Сейчас сложились неблагоприятные эпидемиологические обстоятельства. Поэтому я советую по возможности, если нет острой потребности, избегать мест, где может быть концентрация больных людей, например, в общественном транспорте. Собственно так, как это было во время коронавируса. Если же человек уже заболел, то нужно заранее обращаться к врачу, который должен поставить правильный диагноз, чтобы своевременно назначить противовирусную терапию", – отмечает Ольга Голубовская.

Советуют делать экспресс-тесты

Эпидемиолог добавляет, что в больницах наблюдается большой поток больных и есть даже определенный коллапс, то есть к врачу вовремя можно и не попасть. Поэтому следует пользоваться экспресс-тестами.

"Важно помнить, что эти тесты не всегда могут быть положительными, то есть у них может быть только 70%, а сейчас и 80% чувственности. То есть, если тест отрицательный, это еще не означает, что болезни нет. В таких случаях нужно обязательно попасть к врачу, чтобы он поставил точный диагноз. Ибо в медицине, как я уже не раз подчеркивала, самое главное – это диагностика, своевременно и правильно поставленный диагноз. В инфекционной патологии слово "своевременно" вообще имеет решающее значение, а при гриппе – принципиальное значение. Особенно в первые дни болезни, потому что грипп в отличие от коронавируса вообще не дает времени, чтобы подумать, а необратимые изменения в легких наступают уже через три дня. Это страшная болезнь, и в этом плане грипп гораздо опаснее коронавируса", – подчеркивает Ольга Голубовская.

Почему чаще болеют дети

Что касается тестов, то мамы детей рассказывают, что делали их детям. Первоначально текст показал, что у ребенка грипп А, но уже на второй день у ребенка не было ни температуры, ни других симптомов.

"Такое тоже может случаться. Например, если мать заблаговременно дала ребенку противовирусный препарат или же ребенок получил небольшую дозу возбудителя, и его организм сам справился с болезнью. Поэтому я и говорю, что любой инфекционный процесс зависит от дозы возбудителя, его свойств и генетических факторов. В данном случае это очень хорошо, ведь дети вообще всегда чаще болеют, но легче. Они фактически знакомятся с разными вариантами возбудителей в детстве. И это очень верно. Потому что мы должны обмениваться информацией о возбудителях болезней, которые нас окружают. Мы фактически живем вокруг них, и думаем, что мы такие великие, но на самом деле их гораздо больше, чем нас – вирусов, бактерий и микроорганизмов", – объясняет Ольга Голубовская.

Расплата за локдауны

Специалист называет текущий эпидемиологический сезон катастрофическим, потому что от гриппа умирают люди.

"Сегодняшнюю ситуацию с гриппом, я расцениваю, как расплату за локдауны. Начиная с 2022 года начались серьезные вспышки обычных болезней, с которыми раньше у нас особых проблем не было. Это и респираторно-синцитиальные вирусы, возбудители атипичных пневмоний, а именно бактериальных, даже микоплазмоз активен в этом году. Такого никогда не было. И не только в Украине, но и во всем мире, в Европе и США. К сожалению, мы живем в мире микробов и должны с ними контактировать, знать их. Во время локдаунов нас лишили такой возможности. Поэтому и имеем сейчас такой результат – они адаптируются к новым условиям, а мы болеем", – заключает Ольга Голубовская.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве бушует смертельный грипп: какие симптомы и что советуют медики.

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