Опасное лето 2025: куда ударит Путин и сможет ли Украина сдержать "последний рывок"

Путин готовит новый, более коварный план наступления на лето

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Западные аналитики и военный эксперт Игорь Романенко предупреждают о возможной эскалации боевых действий со стороны России уже этим летом. Российский диктатор Владимир Путин готовит новый, более коварный план наступления, накапливая резервы и стараясь прорвать оборону ВСУ.

Неутешительные прогнозы появились после переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией, где стороны договорились только об обмене пленными, не задев вопроса прекращения боевых действий.

ТСН.ua пообщался с военным экспертом, генерал-лейтенантом в отставке и заместителем начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорем Романенко, чтобы узнать, чего действительно следует ожидать украинцам.

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Наступление РФ: первый этап завершается, что дальше

Игорь Романенко отмечает, что активные боевые действия на фронте продолжаются, и российские войска хотя и медленно, но продолжают наступательные действия.

«РФ проводит свою стратегическую наступательную операцию, продолжающуюся уже третий год. По моему мнению, мы сейчас проходим первый этап наступательных действий. Он происходит исключительно за счет ресурсов и резервов, собранных РФ с конца прошлого года и зимой», — объясняет эксперт.

Путин готовит мощный второй этап: что известно о «контрактниках»

Завершая первый этап, Кремль готовит более мощный второй — на период лета и осени 2025 года. По словам Игоря Романенко, именно тогда возможна значительная эскалация на фронте.

«Для того, чтобы начать второй этап наступательных действий, генералы Путина уже сейчас собирают более мощные ресурсы. Их будут набирать за счет весеннего призыва на срочную службу, который сейчас заканчивается в России. Новобранцы заменят подготовленный военный состав, с которым уже работают и давят, чтобы они подписывали контракт и шли воевать на фронт», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что в этом году в российскую армию по контракту планируют набрать до 160 тысяч граждан РФ. Это «достаточно большое и угрожающее нам количество». Кроме призыва, оккупанты активно ищут желающих воевать по контракту как дома, так и за рубежом.

Опасная тенденция: накопление резервов без отправки на фронт

Генерал-лейтенант обращает внимание на опасную тенденцию: раньше россияне могли бросать на фронт даже еще не полностью сформировавшиеся соединения. Сейчас, по данным многих разведок, оккупанты продолжают готовить и накапливать резервы, но без отправки их на фронт.

«Именно это опасно для нас, ведь потребность в свежей силе у россиян есть и она немалая. Им явно не хватает ресурсов для усиления наступательных действий на Покровском направлении, вокруг Константиновки по трем направлениям. Им там критически не хватает ресурсов, но, несмотря на это, подготовленные резервы они не вводят в действие, выжидают. А это значит, что они накапливают силы», — отмечает Романенко.

Он считает, что россияне будут накапливать ресурсы до июля, чтобы начать новый и мощный второй этап наступательных действий в период лета-осени этого года.

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Путин готовит прорывы на фронте

Эксперт подчеркивает, что именно это может стать новым витком боевых действий, которых до этого времени не было.

«У нас, к сожалению, ресурсов и резервов стратегического уровня нет, как и оперативного. Наши бойцы на разных направлениях фронта ведут отчаянную и героическую оборону. Но поскольку нет свежих сил, так как не проводится полная мобилизация, то воюющие части на линии столкновения держат оборону ослабленными и неукомплектованными. Поэтому есть большая угроза, что к июлю Путин наберет необходимый ресурс и пойдет на прорыв на одном или двух направлениях. Именно в этом есть большая опасность», — объясняет Романенко.

Что нужно для остановки российской армии

Игорь Романенко указывает на критическую потребность в определенных ресурсах для эффективной обороны:

«Нам нужно собирать соответствующие силы для обороны и иметь мощные средства для уничтожения живой силы и техники противника. Для этого требуются дальнобойные ракетные системы, ударные дроны, соответствующее вооружение для нашей авиации. А именно оружие типа „воздух-земля“, чтобы останавливать и уничтожать живую силу и технику противника на подходах к линии фронта. Для этого пригодились бы французские бомбы AASM Hammer или же управляемые американские бомбы JSOW, но они нам их, к сожалению, пока не предоставляют», — говорит военный эксперт.

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Наступление, как в начале войны: последний шанс Путина

По словам эксперта, украинцы пережили немало за годы войны, но во время возможного июльского наступления окупантов существует большая угроза прорывов обороны.

«До этого на фронте не происходило мощных прорывов оккупантов. Они были лишь в начале войны, вспомните пафосное движение колонами техники по нашим дорогам. Сейчас Путин пытается их создать и к этому активно готовится. Некоторые аналитики говорят, что создание таких прорывов в нашей обороне может быть последним шансом для российского диктатора изменить ход войны. Рывком тонущего, который хочет крепко за что-то ухватиться, чтобы самому не утопиться», — объясняет ситуацию эксперт.

Он добавляет, что экономика России уже подкошена и ее состояние ухудшается даже по сравнению с прошлым годом.

«Поэтому существуют прогнозы, что в июне 2026 года экономическая ситуация в РФ может очень существенно ухудшиться. И когда Путин это почувствует, он может наконец-то перейти к реальному ведению переговоров об остановке ведения боевых действий. А все, что происходит сейчас — это фарс, банальная затяжка времени для нового наступления», — объясняет военный эксперт.

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Где возможен прорыв армии РФ

По мнению Игоря Романенко, российская армия может совершить прорыв нашей обороны в местах, где она самая слабая или менее ожидаемая.

«Это может быть Сумщина, или же район Покровска и Константиновки. Если оккупанты возьмут Константиновку, то это открытый путь к агломерации Славянск-Краматорск. Путин стремится прибрать к рукам Донецкую область, потому что Луганская уже почти под его контролем. Я не исключаю, что в планах российского диктатора Запорожье и Херсон те области, которые он уже записал в свою конституцию. Но все зависит от того, будут ли у него для этого ресурсы», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 19:58, 30.05.25 Количество просмотров 24 Почему Путину нет смысла прекращать войну? Разбор от Михаила Самуся