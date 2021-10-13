Опасное заболевание: на Волыни у урожая картофеля обнаружили рак

Фермер вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи в соседнюю Беларусь. Результаты мужчину шокировали.

В одном из сел на Волыни у урожая картофеля обнаружили рак. Болезнь подтвердили в лаборатории. Теперь фермер, на поле которого обнаружили пораженный картофель, должен его уничтожить. А на всей территории, где он рос, а это более гектара — введен карантин.

Насколько опасны раковые овощи, говорится 13 октября в сюжете ТСН.19:30.

Господин Анатолий показывает свою картошку. В этой куче во дворе только мелкая и поврежденная. Остальные — в сарае. Диагноз овощей его не смущает.

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"Сказали, не скармливать скоту и самим не есть. Но я им — и ничего", — рассказывает фермер Анатолий Михайлевский.

О том, что у его урожая рак, узнал случайно. Когда вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи в соседнюю Беларусь. Результаты мужчины шокировали. Выяснилось, его картофель болен, поэтому ни продавать, ни есть его нельзя. Даже животным.

Новости Украины: на Волыни у урожая картофеля обнаружили рак - чем опасны такие овощи

Рак картофеля — только растительное заболевания, объясняют в фитосанитарной лаборатории. Но, признаются на Волыни фиксируют его впервые. Наиболее характерным признаком заболевания является образование наростов — на корневой шейке, клубнях. Откуда взялась болезнь, фермер понятия нет. На поле, где он выращивал картофель, ввели карантин.

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"В течение 20 лет фермер не имеет права продавать и на семена картофель высаживать. На соседних территориях люди имеют тоже должны поменять картофель на сорта, более устойчивые к этим болезням", — говорит руководительница Ковельской РГА Ольга Черен.

Местные такой новостью ошарашены. После услышанного свою картошку осматривают тщательнее. Пока селяне думают, что делать с требованиями специалистов, Анатолий засеял поле, где росла картошка, рапсом. О бизнесе на картофеле уже и не мечтает. Но чтобы тонны картофеля теперь не пропали, кушать урожай будут все. И скот, и семья. Сколько продлится карантин, специалисты пока не говорят. Отмечают, что все будет зависеть от того, появятся на территории села новые случаи.

Напомним, что на Волыни воюют с нашествием гусениц — в трех громадах объявили карантин.

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