Опасность от ветра и с неба: оккупанты из тяжелого оружия обстреливают украинские позиции возле Нью-Йорка

Опасность от ветра и с неба: оккупанты из тяжелого оружия обстреливают украинские позиции возле Нью-Йорка

Враг стреляет исключительно из тяжелого оружия, наблюдает за нашими позициями с беспилотников и поджигает сухую траву, чтобы еще больше досадить бойцам ВСУ.

Оккупанты на Донбассе "накрывают" украинские позиции минами, снарядами и противотанковыми гранатами. Враг обстреливает расположение наших защитников в районе Нью-Йорка. Кое-где убийственное железо летит прямо на дома гражданских. В последнее время, говорят наши военные, существует еще и серьезная угроза с неба.

Об этом говорится 7 октября в сюжете ТСН.19:30.

На фронте фактически молчат автоматы с пулеметам. Враг стреляет исключительно из тяжелого оружия. Такие атаки, говорят украинские защитники, происходят или вечером, или только солнце начинает появляться на горизонте.

За прошедшие сутки вокруг позиций наших военных взрывались противотанковые гранаты. Незадолго до этого российские мины летели прямо в сторону жилых домов Нью-Йорка. Тогда, рассказывают воины, только чудо спасло и людей, и коров.

В сторону украинских военных и мирных жителей свободной Украины, иностранцы стреляют, прикрываясь гражданскими на оккупированной территории. Сейчас днем было хорошо видно, как облака черного дыма поднимались на горизонте, в направлении Зайцево. Ребята признаются: видят так далеко, потому что наблюдать надо и по земле, и за небом. Без вражеских беспилотников здесь сейчас не проходит ни один день.

Новости с фронта: враг обстреливает расположение наших защитников в районе Нью-Йорка

За вражескими воздушными разведчиками просто наблюдают. Зато есть и другие — максимально опасные. От таких спасение только одно — укрытие.

Ветер, который дует в одну сторону, тоже очень вредит нашим военным. Террористы зажигают сухую траву. При таких обстоятельствах вода, одеяла и даже веники становятся оружием номер один. Но даже когда все подразделение борется с огнем, за землей и небом продолжают следить наблюдатели.

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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