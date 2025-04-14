Применение Temu / © estrepublicain.fr

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Украинцы все чаще покупают товары в недорогих китайских интернет магазинах. Необходимые безделушки, одежда, обувь – все дешевле в несколько раз! Впрочем, все имеет свою цену. В китайском маркет-плейсе Temu цена – это безопасность.

Как китайское приложение с потрясающими скидками стало звездой интернет-торговли? Почему те, у кого исчезли все деньги с карточек, связываться с Temu зарекаются? Все об этом — в сюжете Ирины Коваленко в ТСН.Неделя.

Виктория Чирва признается, что может целыми часами сидеть и выбирать вещи в китайских интернет-магазинах. Впрочем, опыт покупок имеет только у Aliexpress. Знает, что часто ее приобретение – это лотерея. Деньги заплатишь, а что получишь – не знаешь.

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Впрочем, сейчас у нее новый соблазн – молодой агрессивный китайский магазин под названием Temu. Говорит, что от него просто некуда деваться. Кажется, эта настойчивость ее и настораживает.

"Они везде, из любого утюга лезут. В Facebook, во всех приложениях, на всем. Постоянно какие-то блоггеры рассказывают, что там можно вообще бесплатно... Только там надо какую-то ссылку отправить другу, а он должен отправить кому-то еще. Какой-нибудь такой МММ получается", - говорит женщина.

Нашу коллегу Ольгу Пахарь ажиотаж вокруг Temu тоже не обошел. Последнее приобретение – микрофончик для работы на улице. Она утверждает, что покупает на маркете-плейсе регулярно.

Temu – это действительно сплошной эльдорадо для маломобильных людей. Множество девайсов, которых в Украине нет в продаже. Можно заказать в Европе то, что было в употреблении. Цена такого – несколько тысяч. А здесь – новое и дешевое.

Впрочем, Оля знает, что у каждой медали две стороны, а потому придерживается хотя бы минимальных правил безопасности. По ее словам, покупает всегда на компьютере. Знает, что опасно скачивать приложение на мобильный телефон.

Temu стал поистине мировой эпидемией. Он буквально растолкал гигантов интернет-торговли – от китайского Aliexpress до американского Amazon. Temu – это не просто очередной маркет-плейс. Это китайский маркетплейс с агрессивным маркетингом и рекламой, которые лезут абсолютно отовсюду, с опьянными ценами и бесплатной доставкой.

Temu является дочерней компанией PDD Holdings, материнской компании китайской Pinduoduo. Она приобрела популярность, предлагая недорогие товары в обход традиционных розничных торговцев, доставляя их непосредственно с китайских заводов. Temu через свою материнскую компанию напрямую связан с компанией People's Data, фактически являющейся подразделением Коммунистической партии Китая и Центрального комитета.

Дата публикации 21:16, 13.04.25 Количество просмотров 189 Шок! Посмотрите это видео, если вы заказываете на Temu! Деньги исчезают с карточек?!

Лозунг Temu – покупай, как миллиардер! Звучит довольно странно. В Temu постоянно предлагают бонусы, скидки и крутящееся колесо удачи, которое даст, к примеру, приобретений на 100 долларов. Нереальная щедрость.

Temu активно завоевал американский рынок. Подавляющее большинство жителей США познакомились с ним из-за агрессивной маркетинговой атаки компании во время Супербоула. Это финал американского футбола, который равняется по масштабам с празднованием Дня независимости. Реклама во время игры стоит 7 млн. дол. за 30-секундный ролик. Temu разместил шесть таких роликов, и это не учитывая кучу средств на остальную рекламу.

Temu за короткое время быстро стал наиболее скачиваемым приложением. В США магазин набрал бешеную популярность благодаря, в частности, и пробелам в таможенном законе, а именно — правило de minimis, позволяющему ввозить в страну товары стоимостью менее 800 долларов без уплаты таможенных пошлин.

Впрочем, самая большая угроза, которую видят эксперты, — это не обход пошлин и уничтожение местных производителей, а безопасность. Она не просто в дырах, а имеет специально заложенные пробелы – своеобразные черные входы. Кстати, ими успели воспользоваться киберпреступники и в Украине. Недавно соцсети заполонили сообщения о похищении денег с карточек. Всех ограбленных объединяло одно – они покупали через приложение Temu. Конечно, это может быть совпадением, но эксперты по кибербезопасности очень удивлены тем количеством информации, которую покупатель может собирать этот маркет-плейс.

"Он не может собирать, он собирает. Это даже написано в лицензионном условии, там полный перечень тех данных, которые они собирают. Он очень широк, гораздо больше, чем нужно для нормального функционирования приложения. Это китайские приложения, разработанные китайскими компаниями. Правительство Китая, спецслужбы очень тщательно контролируют все китайские компании, которые так или иначе Корсун.

Вы спросите, что там ценного для компартии Китая в моем телефоне? Эксперт расскажет.

"У каждого человека есть связи: родственники, друзья, одноклассники, знакомые, родительский комитет. Так или иначе, через несколько рукопожатий к каждому человеку можно дойти. Если тихонько сломать мессенджер вроде бы рядового человека, то можно будет потихоньку отослать ссылку и по этой цепочке пройти и дойти до телефона.

По словам экспертов по безопасности, приложение Temu может функционировать как шпионское программное обеспечение, позволяя Компартии Китая осуществлять слежку или даже кибератаки. Более того, заложенная в него разработчиками уязвимость грозит вашим кошелькам. Если вы купили или хотите что-то купить в Temu, делайте это хоть не в приложении, а просто открыв сайт на экране компьютера без регистрации. Если есть приложение, то прямо сейчас удалите его.

Комментарий Temu

В комментарии представитель Temu заявил о политике конфиденциальности и подчеркнул, что компания собирает минимально необходимую информацию для обработки и выполнения заказов, безопасной оплаты, коммуникации с пользователями относительно их покупок и предложений, а также для персонализации опыта пользователя.

По его словам, компания отвечает международным стандартам кибербезопасности, а также устраняет все потенциальные угрозы.

"О недавних обвинениях в мошенничестве с платежами, подчеркиваем: не существует никаких подтвержденных доказательств, которые связывают Temu с воровством средств. Мы чрезвычайно серьезно относимся к доверию пользователей и немедленно реагируем на любые подозрительные действия. су», - подчеркнул представитель компании.

Кроме того, заявляют в компании, Temu соблюдает все налоговые требования в каждой стране, где работает, а "утверждения об уклонении от уплаты налогов в Украине - безосновательны".

В Temu заявили, что "защита конфиденциальности пользователей является ключевым принципом компании. Temu обладает надежной системой проверки продавцов и обнаружения мошенничества, которая обеспечивает соблюдение высоких стандартов всеми участниками маркетплейса".