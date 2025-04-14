Опасность покупок на Temu и воровство денег: как не попасть на крючок дешевых товаров из Китая

Применение Temu. / © estrepublicain.fr

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Украинцы все чаще покупают в недорогих китайских интернет-магазинах. Необходимые безделушки, одежда, обувь – все дешевле в несколько раз! Впрочем, во всем есть своя цена. В китайском маркет-плейсе Temu цена – это безопасность.

Я китайское приложение с потрясающими скидками стало звездой Интернет-торговли? Почему те, у кого исчезли все деньги с карточек, связываться с Temu зарекаются? Все об этом в сюжете Ирины Коваленко в ТСН.Неделя.

Виктория Чирва признается, что может целыми часами сидеть и выбирать вещи в китайских Интернет-магазинах. Впрочем, опыт покупок имеет только с Aliexpress. Знает, что часто ее покупки – это лотарея. Деньги заплатишь, а что получишь – не знаешь.

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Впрочем, сейчас у нее новый соблазн. Молодой агрессивный китайский магазин под названием Temu. Говорит, что от него просто деваться некуда. Кажется, именно эта настойчивость ее и настораживает

"Они везде, из любого утюга лезут. В Facebook, во всех приложениях, на всем. Постоянно какие-то блоггеры рассказывают, что там можно вообще бесплатно... Только там надо какую-то ссылку отправить другу, а он должен отправить кому-то еще. Какой-то такой МЛМ, получается", - говорит женщина.

Нашу коллегу Ольгу Пахарь ажиотаж вокруг Temu тоже не обошел. Последняя покупка – микрофончик для работы на улице. Она утверждает, что делает покупки на маркете-плейсе регулярно.

Temu – это действительно сплошной эльдорадо для маломобильных людей. Множество девайсов, которых в Украине нет в продаже. Можно заказать в Европе то, что было в употреблении. Цена такому – несколько тысяч. А здесь – новое и дешевое.

Впрочем, Оля знает, что у каждой медали две стороны, поэтому придерживается хотя бы минимальных правил безопасности. По ее словам, покупаю всегда на компьютере. Знает, что опасно скачивать приложение на мобильный телефон.

Temu стал поистине мировой эпидемией. Он буквально растолкал гигантов Интернет-торговли от китайского Aliexpress к американскому Amazon. Temu – это не просто очередной маркет-плейс. Это китайский маркетплейс с агрессивным маркетингом, рекламой, которые лезет абсолютно отовсюду, копеечными ценами и бесплатной доставкой.

Temu является дочерней компанией PDD Holdings, материнской компании китайской Pinduoduo. Она приобрела популярность, предлагая недорогие товары в обход традиционных розничных торговцев, доставляя их непосредственно из китайских заводов. Через свою материнскую компанию непосредственно связана с компанией People's Data, которая фактически является подразделением Коммунистической партии Китая и Центрального комитета.

Дата публикации 21:16, 13.04.25 Количество просмотров 147 Шок! Посмотрите это видео, если вы заказываете на Temu! Деньги исчезают с карточек?!

Лозунг Temu – покупай как миллиардер! Звучит довольно странно. В Temu постоянно предлагают бонусы, скидки и крутящееся колесо удачи, которое даст, к примеру, покупок на 100 долларов. Нереальная щедрость.

Temu активно завоевал американский рынок. Подавляющее большинство жителей США познакомились с ним из-за агрессивной маркетинговой атаки компании во время Суперкубоула. Это финал американского футбола, который сравнивается по масштабам с празднованием Дня независимости. Реклама во время игры стоит 7 миллионов долларов за 30 секундный ролик. Temu разместила шесть таких роликов – и это не учитывая кучу средств на остальную рекламу.

Temu быстро стала самым скачиваемым приложением за короткое время. В США магазин набрал бешеную популярность благодаря, в частности, и пробелам в таможенном законе. Именно - правило de minimis, позволяющее ввозить в страну товары стоимостью менее 800 долларов без уплаты таможенных пошлин.

Впрочем, самая большая угроза, которую видят эксперты, – это не обход пошлин и уничтожение местных производителей, а безопасность. Она не просто в дырах, а имеет специально заложенные пробелы – своеобразные черные входы. Кстати, ими успели воспользоваться киберпреступники и в Украине. Недавно соцсети заполонили сообщения о похищении денег с карт. Всех ограбленных объединяло одно – они покупали через приложение Temu. Конечно, это может быть совпадением, но эксперты по кибербезопасности очень удивлены тем количеством информации, которую о покупателе может собирать этот маркет-плейс.

"Он не может собирать, он собирает. Это даже написано в лицензионном условии, там полный перечень тех данных, которые они собирают. Он очень широк, гораздо больше, чем нужно для нормального функционирования приложения. Это китайские приложения, разработанные китайскими компаниями. Правительство Китая спецслужбы очень тщательно контролируют все китайские компании, которые так сун.

Вы спросите, что там ценного для компартии Китая в моем телефоне? Эксперт расскажет.

"У каждого человека есть связи: родственники, друзья, одноклассники, знакомые, родительский комитет. Так или иначе, через несколько рукопожатий к каждому человеку можно дойти. Если тихонько сломать мессенджер вроде бы рядового человека, то можно будет потихоньку отослать ссылку и по этой цепочке пройти и дойти до телефона.

По словам экспертов по безопасности, приложение Temu может функционировать как шпионское программное обеспечение, позволяя Компартии Китая осуществлять слежку или даже кибератаки. Что больше – заложенная разработчиками в него уязвимость грозит вашим кошелькам.

Итак, если вы купили или хотите что-то приобрести в Temu, то делайте это хоть не в приложении, а просто открыв сайт на экране компьютера – без регистрации. Если есть приложение, то прямо сейчас удалите его.