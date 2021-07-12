Опасность в прямом эфире: физик "Скучный Дэн" в студии ТСН показал процесс образования молнии

Во время молнии эксперт не советует прятаться под деревьями, касаться железа и советует выключить мобильники и электроустройства.

Во время молнии следует прятаться не под деревом, а в низине, бункере или здании, не касаться металлических предметов, выключить мобильный телефон.

Такие советы в прямом эфире в студии ТСН дал преподаватель физики Денис Темников, более известный как "Скучный Дэн".

В студию ТСН он привез специальную машину и показал, как образуется молния. Также дал советы поведения во время непогоды.

"Когда вы находитесь в доме, а не все дома оборудованы молниезащитой, через открытые окна могут быть последствия. Вероятность этого очень маленькая. Большая вероятность последствий — это если вы находитесь в доме, который не имеет молниезащиты, возле металлических предметов, которые выходят наружу — это батареи, или электричество. Лучше все выключить и не находиться возле этих бытовых предметов", — сказал Денис Темников.

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Если во время молнии находитесь на открытой местности, то "нужно найти низину и спрятаться там. Желательно не промокнуть, но уже как получится. Ни в каком случае нельзя стоять под деревом. Мокрое дерево или дом с металлическими предметами, или мост металлический — это еще лучше проводит электричество. И именно они притягивают молнию".

Мобильный телефон нужно выключить.

"Все электронные устройства, которые принимают сигнал, способны ионизировать воздух. Немножко, но все же. Если вы телефон выключаете, он перестает принимать сигнал, перестает ионизировать воздух, поэтому он не играет уже никакой роли", — пояснил преподаватель физики.

Гость ТСН: преподаватель физики Денис Темников по прозвищу "Скучный Дэн" покажет как сделать молнию

Напомним, сейчас в Украине продолжается сезон гроз и молний. Неделя, 12-18 июля, будет очень жаркой, однако в ее начале некоторые регионы будут с осадками, которые со среды прекратятся.

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