Опасности сверхурочной работы: как уберечь здоровье трудоголика

Перегруженные работой люди жалуются на хроническую головную боль, боли в позвоночнике и чрезмерную тревогу.

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что чрезмерная работа приводит к возникновению инсультов и даже преждевременной смерти. Угрозы для здоровья напрямую зависят от количества отработанных рабочих часов в неделю. О том, как не потерять здоровье при сверхурочной работе, говорится 30 июня во сюжете ТСН.19: 30.

По данным ВОЗ, 9 процентов от общего количества населения мира работает сверхурочно. Согласно исследованиям, которые проводились по всему миру, почти 400 000 человек умерли из-за инсульта и столько же от сердечно-сосудистых заболеваний именно из-за чрезмерной работу, которая занимала более 55 часов в неделю.

От выгорания на работе страдают не только рядовые работники, это становится проблемой даже для правительств развитых стран. Скажем, от переутомления потерял сознание прямо в парламенте министр здравоохранения Нидерландов, которому из-за истощения пришлось подать в отставку. Еще одного министра в этой стране на 3 месяца отстранили от выполнения обязанностей также через выгорания.

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В Украине тоже хватает людей, которые излишне работают, имея на то разные причины. Менеджер Татьяна объясняет, что, кроме морального удовлетворения от выполненной работы, она имеет возможность содержать большую семью. Правда, в прошлом году половину заработанного женщина ежемесячно начала отдавать психологу за терапию.

"Когда ты любишь свою работу, то на самом деле все довольно естественно, но физически это утомительно", — признается она.

Невролог Анастасия Гончар говорит, что распознать трудоголиков очень просто по симптомам недомогания. "Они обращаются с жалобами на хроническую головную боль, боли в позвоночнике, а еще — излишнюю тревогу. Это неоспоримые признаки сверхурочной работы, которые для здоровья бесследно не проходят ", — говорит медик.

Кроме неумение вовремя остановиться самому на работе, порой причиной сверхурочной занятости становится принуждение работодателя. В таком случае, как объясняет юрист Георгий Сандул, необходимо отстаивать свои права.

"Когда работодатель звонит в 9 вечера и говорит что-то делать, здесь уже можно отказываться, потому что срабатывает собственно правовое поле. К сожалению, у нас сверхурочные считаются чем-то таким нормальным, без компенсации и т.д. ", — отметил юрист.

Психологи также утверждают, что жить одной работой не полезно. "Человек должен понять, что что-то в его жизни происходит не так, если он живет исключительно работой", — отметила психоаналитик Юлия Шуваева.

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