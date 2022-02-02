Опасные фонарные столбы: в одном из столичных парков собаку чуть не убило током

По словам юриста, в случае несчастного случая может быть и уголовная ответственность.

В столичном парке Киева собаку, которая подошла к уличному фонарю, чуть не убило. Владелице пришлось оттягивать любимца за поводок. Владелица собаки написала об этом в социальных сетях и была поражена. Оказывается, это не единичный случай.

О деталях – в сюжете ТСН.19:30.

Трехлетнего Симбу киевлянка Ирина когда-то спасла от приюта. По этим дорожкам он бегает чуть ли не каждый день. Но вдруг, когда четырехлапый подошел к фонарю, его ударило током. Он визжал, катался по земле, так что пена шла из мордочки. Тогда Ирина только предположила, что его ударило током. Она набрала горячую линию городской администрации, потом приехал электрик. Когда он проверял фонари, то мужчину, у которого были мокрые ботинки, ударило током.

Отремонтировали ли тогда опору, Ирина не знает, но заметила, что 6 столбов в тот вечер отключили от питания. Чтобы обезопасить других, в тот вечер женщина написала сообщение в Фейсбуке. И как оказалось, подобное здесь происходило уже не раз, говорят и другие владельцы собак.

Получить объяснения корреспонденты ТСН пытались в администрации парка "Отрадный", но там их отправили в "Киевзеленстрой", мол, менно они устанавливали столбы освещения. Там их заверили: ответственности за опоры не несут. Поэтому любую реакцию удается получить только администрации района.

В столичном парке уличный фонарь чуть не убил током собаку | Новости Киева

В администрации парка заверили: проблемные столбы проверены, а неисправность исправлена. Надолго ли, волнуются местные жители. Поэтому, вероятно, повторные инциденты – дело времени. И не только с новыми, но и старыми столбами, пластмассовыми. Таких опор и вправду немало. И не только в этом парке. В том же сообщении от владелицы пострадавшей таксы люди жаловались на удары током по меньшей мере в двух других парках Киева.

По словам адвоката Андрея Шабельникова, в случае несчастного случая может быть и уголовная ответственность. Поэтому, говорит юрист, чиновникам следует проверить все опасные точки. А гражданам советует в таких случаях одновременно обращаться в городской совет и администрацию парка. Если не реагируют – в суд.

"Этим доказательством являются данные о времени и дате обращений в учреждения, показания очевидцев о системном бездействии чиновников, заявление в полицию или справка от ветеринара, если вашего любимца осматривали", — рассказал юрист.

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Авторы: Сергей Моргун, Валентина Доброта, Роман Сызченко, ТСН, 1+1