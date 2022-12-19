Опасные "Полонезы" и С-300: каким оружием Лукашенко может помочь Путину в войне против Украины

Эксперт не исключает, что во время визита Путина будет поднят вопрос о передаче россиянам белорусской бронетанковой техники.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, каким опасным вооружением владеет режим Лукашенко. Именно это вооружение и технику Лукашенко может отдать Путину для войны в Украине или использовать самостоятельно, если глава Кремля все же заставит Беларусь к вторжению.
Об этом эксперт сказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.
Снегирев указал, что в Беларуси размещены:
- дивизионы оперативно-тактических комплексов РСЗО "Полонез" с дальностью поражения до 300 км;
- батареи С-300, которые модифицированы для нанесения ударов по наземным целям на расстоянии до 200 км;
- 20 тактических ракет "Точка" и 60 тактических ракет Р-11.
К потенциальным угрозам Снегирев относит наличие на вооружении и на консервации вооруженных сил Беларуси более 1,3 тыс. танков Т-72Б.
"Это очень много. Россияне сейчас расконсервируют свои танки Т-62 и Т-64 (цифры здесь – год выпуска). А Т-72 – новая модель, к тому же прошедшая определенную модификацию в составе вооруженных сил Республики Беларусь", – отметил он.
Эксперт не исключает, что во время визита Путина будет поднят вопрос о передаче россиянам белорусской бронетанковой техники.
"В перечне угроз также военно-техническое сотрудничество в моменте расконсервации белорусских военных складов. И возможности передачи РФ боекомплекта, включая снаряды калибром 122 мм и 152 мм. Это улучшает, в частности, вопрос логистики – "плече" поставок из той же Беларуси значительно короче, чем из глубинных районов России", – добавил Снегирев.
Ранее Дмитрий Снегирев заявил, что визит Путина в Минск может представлять угрозу не только Украине, но и Польше и странам Балтии.
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры об участии белорусских войск в войне против Украины.
ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко и рассказал, что осталось "за кадром" встречи.
Читайте также:
- "Директор разводящего РФ колхоза": эксперт объяснил, чего на самом деле хочет Лукашенко от Путина
- Путин приехал просить белорусскую армию и оружие: эксперт о главных целях встречи в Минске
- Не заметил последнюю ступеньку на трапе и получил букет: как Лукашенко встречал диктатора Путина