Опасные "Полонезы" и С-300: каким оружием Лукашенко может помочь Путину в войне против Украины

Эксперт не исключает, что во время визита Путина будет поднят вопрос о передаче россиянам белорусской бронетанковой техники.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, каким опасным вооружением владеет режим Лукашенко. Именно это вооружение и технику Лукашенко может отдать Путину для войны в Украине или использовать самостоятельно, если глава Кремля все же заставит Беларусь к вторжению.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Снегирев указал, что в Беларуси размещены:

дивизионы оперативно-тактических комплексов РСЗО "Полонез" с дальностью поражения до 300 км ;

с дальностью поражения до ; батареи С-300 , которые модифицированы для нанесения ударов по наземным целям на расстоянии до 200 км;

, которые модифицированы для нанесения ударов по наземным целям на расстоянии до 20 тактических ракет "Точка" и 60 тактических ракет Р-11.

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К потенциальным угрозам Снегирев относит наличие на вооружении и на консервации вооруженных сил Беларуси более 1,3 тыс. танков Т-72Б.

"Это очень много. Россияне сейчас расконсервируют свои танки Т-62 и Т-64 (цифры здесь – год выпуска). А Т-72 – новая модель, к тому же прошедшая определенную модификацию в составе вооруженных сил Республики Беларусь", – отметил он.

Эксперт не исключает, что во время визита Путина будет поднят вопрос о передаче россиянам белорусской бронетанковой техники.

"В перечне угроз также военно-техническое сотрудничество в моменте расконсервации белорусских военных складов. И возможности передачи РФ боекомплекта, включая снаряды калибром 122 мм и 152 мм. Это улучшает, в частности, вопрос логистики – "плече" поставок из той же Беларуси значительно короче, чем из глубинных районов России", – добавил Снегирев.

Ранее Дмитрий Снегирев заявил, что визит Путина в Минск может представлять угрозу не только Украине, но и Польше и странам Балтии.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры об участии белорусских войск в войне против Украины.

ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко и рассказал, что осталось "за кадром" встречи.

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