Опасные рейсы: как украинские железнодорожники работают во время войны

За эти месяцы войны система железных дорог проявила себя удивительно прочной и быстрой приспосабливавшейся к обстоятельствам.

Более четырех миллионов человек вывезли из зоны боевых действий и развезли по стране более 220 тысяч тонн гуманитарной помощи. Все это – украинские железнодорожники. Их поезда попадали под огонь артиллерии, бомбы самолетов и ракетные удары. Но несмотря на это, машинисты и проводники продолжают ездить в опасные рейсы.

О бойцах железнодорожного транспорта говорится в сюжете ТСН.

Машинист Владимир Цоколенко с помощником собирается в рейс.

С самого начала полномасштабного вторжения их работа стала опасной. Вспоминают, что один из самых тяжелых рейсов был во время эвакуации людей из Краматорска. Тогда Владимир с напарником едва не погибли во время ракетных обстрелов станции "Лозовая". Только успели отцепить вагоны, как рядом разорвались 3 ракеты.

"У машиниста-инструктора выгорела курточка сзади… пороховые газы и обломки долетели, вся кабина была усеяна стеклом, мы упали на пол, не могли понять что происходит. Шум был настолько сильным, как какая-то контузия", — говорит Владимир Цоколенко, машинист тепловоза.

Спас себя, поезд и работников станции. Это уже история Руслана Шинковского – машиниста электровоза.

"Ближе к полуночи подъезжали к одной из станций Приднепровской железной дороги. И в метрах 100 — 150, как раз напротив локомотива, взорвалась ракета", — сказал Руслан Шинковский, машинист электровоза.

Но несмотря на это, вспоминает, они смогли вовремя остановить многотонный поезд и спасти станцию от еще большей катастрофы.

У машинистов, в отличие от других, нет никаких укрытий. На путях при обстреле спрятаться просто некуда.

"Локомотивная бригада оставить локомотив не может, находиться на нем тоже. Во время движения остановить поезд где-то посреди перегона они тоже не могут. Ведут на свой страх и риск к месту назначения поезда", — добавил Виталий Поляков, машинист-инструктор.

Несмотря на постоянную опасность, железная дорога в Украине работает каждый день. С февраля смогли вывезти из зоны боевых действий четыре миллиона человек и более 100 тысяч животных. А еще доставить на экспорт миллионы тонн украинского зерна. Все это, говорят, ради одной цели – приближение победы.