Опасный челлендж в TikTok: почему подростки глотают капсулы с моющими средствами.

Вследствие этого они получают ожоги ротовой полости, пищевода.

В популярном среди детей и подростков приложения TikTok снова появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру и опубликовать. Так, дети глотают порошковые капсулы, а затем опиняютьсч в больнице с тяжелыми ожогами.

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"Подростки на камеру, спор или ради любопытства глотают капсулы с моющими средствами. Ежемесячно в больницу госпитализируются 15-20 детей, что выпили агрессивное вещество" — такую статистику опубликовали на странице Всеукраинского союза парамедиков.

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Председатель этого союза Ярослав Вус говорит, что среди подростков вернулся тренд снятия видео, на котором глотают капсулы для стирки. Детей в больницы госпитализируют с ожогами. "Ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Такое впечатление, что изжога. Когда люди начинают запивать водой, печет пищевод. Иногда возникает рвота. Хуже всего в этом то, что оппечений пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть", — рассказал врач.

По словам медика, во время первых таких симптомах нужно ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно. Боль очень сильная, поэтому дети не могут скрыть того, что сделали.

Так называемый "Пуд-челлендж" был популярен в TikTok еще в 2018 году. Затем тренд прошел, но он снова возвращается.

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В семейного психолога Анастасии Тарасовой двое детей. Старшей дочери девять лет и она активный пользователь TikTok. "Если она чего-то не понимает, то подходит и спрашивает. Ей никто не запрещает смотреть, снимать, брать в чем-то активное участие - это тренд, это общение между сверстниками", — говорит специалист.



По ее словам, важно построить доверительные отношения, чтобы не допустить участия в таких челленджах. "Никогда в мире ребенок не сделает вред. Он делает потому, что это хайп: его покажут по телевизору, их покажут все сверстники и скажут: "Вааау". Ребенок говорит другими словами: "Обратите внимание", — отмечает Анастасия Тарасова.



Чтобы не допустить опасного развития сценария, нужно правильно общаться со своими детьми. Например, походов в кино раз в неделю и подарков может быть недостаточно. Если вы построите близкие отношения, между вами будет доверие — это самое главное в любом общении, говорит Анастасия.

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