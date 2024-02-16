Опасный мост с ямами в Киеве: почему он ничейный и что говорят в мэрии

Водители теряют колеса и надежду, что ремонт асфальта долго продержится.
Дарницкий автомобильный мост в Киеве превратился в настоящую полосу препятствий для столичных водителей. На дорожном покрытии моста, особенно на полосах с правого на левый берег, образовалось множество ям и выбоин на асфальте.
Водители теряют колеса
Водители в прямом смысле теряют в этих ямах колеса. Говорят, что эвакуаторы уже даже далеко не уезжают от Дарницкого моста с наступлением сумерек – обязательно кто-то влетит в тамошние ямы с правого на левый берег. Нагрузка на Дарницкий мост растет с начала войны, ведь Южный мост закрыт, а движение транспорта по мосту Патона и мосту Метро ограничено.
Уже больше месяца водители скачут по ямам и атакуют жалобами КГГА с требованием отремонтировать опасный участок на стратегическом сооружении.
Сайт ТСН.ua обратился с запросом в столичную мэрию, чтобы узнать, когда отремонтируют асфальт на мосту и кто это должен сделать.
Известно, что Дарницкий автомобильный мост до сих пор считается недостроенным, хотя уже более 10 лет им пользуются автомобилисты. В прошлом году на нем был достроен съезд и транспортная развязка на левом берегу. А дополнительный заезд на мост с левого берега еще нужно достроить.
Недостроенный мост
"По состоянию на сегодняшний день объекты незавершенного строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве (низовая автодорожная часть сооружения со съездами, выездами на нее), которые предназначены для движения транспортных средств в направлении с правого берега реки Днепр на левый, а также вновь построенная в 2023 году транспортная развязка на левом берегу возле этого мостового перехода не причислены к коммунальной собственности территориальной громады города Киева и не находятся на балансовом содержании КП "Киевавтодормост", — сообщил по запросу сайта ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Чиновник добавляет, что железнодорожно-автомобильный мостовой переход через реку Днепр в Киеве (Дарницкий мост) не передан на баланс Киева, несмотря на многочисленные обращения Департамента и КГГА с просьбой о его передаче на балансовое содержание города с учетом требований действующего законодательства.
То есть Дарницкий автомобильный мост находится в столице, им уже годами пользуются киевляне, но мост Киеву не принадлежит. И за его техническое состояние не отвечает ни КГГА, ни мэр Кличко. Хотя жалобы и требование ремонтировать мост адресуются именно мэру.
"По информации имеющейся в Департаменте балансодержатель указанных объектов — АО "Укрзалізниця". Соответственно в Департаменте отсутствует информация о планах по ремонту дорожного покрытия на низовой части мостового перехода", — отмечает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Ничейный мост
Валентин Кульбако утверждает, что Департамент и КП "Киевавтодормост" неоднократно обращались в АО "Украинская железная дорога", региональный филиал "Юго-западная железная дорога" и производственное подразделение Дирекция по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве регионального филиала "Южно железная дорога" с требованиями обеспечить выполнение ремонта дорожного покрытия на этих сооружениях.
"КП "Киевавтодормост" также сообщало указанные организации о готовности к выполнению таких работ на договорных условиях. По состоянию на сегодняшний день никакого положительного ответа относительно возобновления покрытия или предложений по заключению соответствующего договора Департамент и КП не получали", — резюмирует Валентин Кульбако.
Уже латают ямы
Интересно, что после запроса ТСН.ua в КГГА относительно выбоин и ям на Дарницком автомобильном мосту, вчера, 15 февраля, там наконец-то появилась техника и ремонтные бригады.
К работам по латанию асфальта привлекли работников компании, которая строила съезды с Дарницкого моста и транспортную развязку в прошлом году.
Водители, конечно, очень обрадовались технике на мосту, но скептики утверждают, что за два-три месяца заплаты на асфальте снова придется ремонтировать.
Кстати, такая же судьба фонарей освещения на Дарницком мосту – они тоже имеют статус "ничейных" и иногда устраивают для киевлян безумное мигание.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал: мост Метро посадят на дополнительные опоры: что происходит с аварийными переправами Киева.
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