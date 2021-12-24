Опасный суррогат вместо аптечного рецепта: как выбрать главный ингредиент оливье – докторскую колбасу

Сколько минимум должна стоить колбаса из мяса, узнали журналисты ТСН.Тижня

ТСН.Тиждень узнал, почему от названия бренда «докторская колбаса» осталась только тень и сколько стоит редкая – настоящая, без которой не обходится ни одно праздничное оливье.

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Именно ее в середине 30-х годов выписывали чуть ли не по аптечному рецепту. Оттуда и название "докторская колбаса" — она безусловная фаворитка среди колбас, особенно в предновогодний период. Но продуктов по тем рецептам в наших магазинах почти не осталось. «Сиро-розовая, но с другой стороны уже посерела. Это как раз говорит о том, что либо неправильно хранилась, либо были компоненты какие-либо добавленные. Но настораживает, что эти колбасы долго лежат в холодильнике и с ними ничего не случается» — рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

ТСН.Тиждень узнал, на что стоит обращать внимание при выборе докторской колбасы, чтобы не встретить подделку, в которой мясом и не пахнет. Главное – состав, цена и консистенция. «В классической докторской колбасе должно быть яйцо, соль, орех мускатный… На сегодняшний день мы вкус вернули и будем его возрождать», — рассказал технолог колбасного цеха Андрей Ольховский.

ТСН.Тиждень узнал, на что следует обращать внимание при выборе врачебной колбасы

Что же должно быть в составе настоящей докторской? Сколько минимум должна стоить колбаса из мяса? И каким будет лекарственное будущее? Смотрите уже в это воскресенье в 19:30. Только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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