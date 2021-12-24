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Опасный суррогат вместо аптечного рецепта: как выбрать главный ингредиент оливье – докторскую колбасу

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Опасный суррогат вместо аптечного рецепта: как выбрать главный ингредиент оливье – докторскую колбасу

Сколько минимум должна стоить колбаса из мяса, узнали журналисты ТСН.Тижня

ТСН.Тиждень узнал, почему от названия бренда «докторская колбаса» осталась только тень и сколько стоит редкая – настоящая, без которой не обходится ни одно праздничное оливье.

Именно ее в середине 30-х годов выписывали чуть ли не по аптечному рецепту. Оттуда и название "докторская колбаса" — она безусловная фаворитка среди колбас, особенно в предновогодний период. Но продуктов по тем рецептам в наших магазинах почти не осталось. «Сиро-розовая, но с другой стороны уже посерела. Это как раз говорит о том, что либо неправильно хранилась, либо были компоненты какие-либо добавленные. Но настораживает, что эти колбасы долго лежат в холодильнике и с ними ничего не случается» — рассказала  эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

ТСН.Тиждень узнал, на что стоит обращать внимание при выборе докторской колбасы, чтобы не встретить подделку, в которой мясом и не пахнет. Главное – состав, цена и консистенция. «В классической докторской колбасе должно быть яйцо, соль, орех мускатный… На сегодняшний день мы вкус вернули и будем его возрождать», — рассказал технолог колбасного цеха Андрей Ольховский.

ТСН.Тиждень узнал, на что следует обращать внимание при выборе врачебной колбасы

ТСН.Тиждень узнал, на что следует обращать внимание при выборе врачебной колбасы

Что же должно быть в составе настоящей докторской? Сколько минимум должна стоить колбаса из мяса? И каким будет лекарственное будущее? Смотрите уже в это воскресенье в 19:30. Только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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