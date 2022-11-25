Операция, которую увидел весь мир: как украинские врачи с фонариками спасают жизнь во время блэкаута

Даже при сверхсложных условиях украинские врачи проводят операции, спасая жизнь украинцам.

Украинские врачи в Киеве провели операцию на сердце пациенту из Черновцов в полумраке. Из освещения у медиков были только налобные фонарики.

Как удается работать врачам при отсутствии света, воды, отопления и не потерять ни одного пациента, говорится в сюжете ТСН.

Видео, как кардиохирурги в условиях полного блэкаута завершают сверхсложную операцию, облетело весь мир.

"Это было очень тяжело в операционной, потому что шли 5 операций параллельно", — рассказал кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров.

Институт питается от двух ТЭЦ, но вчера наступила сплошная тьма. 190 пациентов, триста сотрудников на несколько часов остались без электричества, воды и отопления. В этот момент на операционном столе был Давид, он приехал из Черновцов на протезирование аортального клапана.

Это был главный этап операции, когда сердце отключено и организм существует благодаря аппарату искусственного кровообращения. Там и баня, которая согревает больного, и мощные насосы, перекачивающие кровь, и дыхательный аппарат, и мониторы.

Что чувствовали родители Давида в тот момент – трудно и вообразить.

"Час-полтора — это целая вечность, когда ты смотришь в окошечко и там, где операционная, выключили свет... Это тяжело", — рассказал отец пациента Олег Майкан.

Предвидя возможные перебои с электричеством, украинские больницы тщательно готовились к подобным ситуациям. Кроме того, критическое медицинское оборудование имеет собственные аккумуляторы, что позволяет завершить операции. Сейчас все медучреждения, как заверили в Минздраве, имеют генераторы, впрочем, хватает их чаще всего только для операционных, реанимаций и холодильников. И все это при достаточном количестве топлива.

"Все генераторы включены, все работают, топливо должно быть в достаточном резерве на несколько суток — минимум на 5 суток больница должна иметь запас. Мы готовимся к еще худшим сценариям. То количество генераторов, которое сейчас есть, не позволит проходить длительные, на несколько суток отключения электроэнергии", – говорит заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Поэтому в Минздраве планируют закупить еще более тысячи генераторов. Но самое главное новшество этой темной ночи — она обошлась без человеческих жертв на операционном столе.

Операции в полумраке

Напомним, в Институте сердца в Киеве электроэнергия исчезла прямо во время проводимой ребенку операции, однако хирурги продолжили работу.

Также во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке. Несмотря на сложную ситуацию, врачи не сдаются и продолжают спасать жизнь украинцев.

Также львовские врачи сделали операцию 11-летней девочке Виктории во время отключения света вследствие массированных ударов РФ 23 ноября. У ребенка было плановое вмешательство на бедре. В то же время в операционной рядом спасали жизнь подростка Кости, которому срочно вырезали аппендицит.

В Днепре во время полного блэкаута врачи провели уникальную операцию на сердце.

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