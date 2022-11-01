Операция "могилизация": как российские менеджеры попадают на фронт и гибнут в Украине (фото)

Российский диктатор Владимир Путин 31 октября объявил о завершении "частичной" мобилизации в России. Однако до этого времени дожили не все мобилизованные россияне. Сразу после начала призыва на российских региональных пропагандистских сайтах начали публиковать некрологи с информацией о ликвидированных оккупантах.

ТСН.ua проанализировал несколько некрологов в двух региональных СМП и выяснил, что в октябре местные медиа публикуют в среднем по три некрологи по ликвидированным в Украине захватчикам, которых отправили на фронт после объявления мобилизации.

Ликвидированные в Украине мобилизованные из Волгограда: разнорабочие, украинофобы и менеджер

О гибели первого мобилизованного из Волгоградской области местные пропагандисты сообщили 28 октября. Это - житель Волгограда 33-летний Сергей Горбунов.

Фото: российские пропагандистские СМИ

Из некролога известно, что он всего три дня пробыл в Украине. После отправки захватчик погиб 24 октября. Судя по странице оккупанта в соцсетях, он был идейным и стремился убивать украинцев якобы "ради своей жены, матери, отца и ребенка".

"Я люблю свою родину и я так воспитан", – писал оккупант.

У ликвидированного захватчика остались жена и ребенок.

Уже 29 октября волгоградские пропагандисты сообщили о гибели еще трех мобилизованных оккупантов. Среди них – 43-летний Александр Забалуев. Захватчик был опытным военным и одно время участвовал в войне против Чечни. Последним местом работы была частная охранная кампания. Оккупант также был ликвидирован 24 октября.

Фото: российские пропагандисты

В этот же день в Волгограде похоронили 30-летнего Александра Копанева. Захватчик до мобилизации работал на автосервисе. Из некролога известно, что обмундирование ему покупала семья, у оккупанта остались жена и двое детей.

Фото: российские пропагандисты

Третий оккупант, похороненный в Волгограде 29 октября, — мобилизованный автомеханик 32-летний Сергей Мартыненко. Оккупант, как и его земляки, был ликвидирован 24 октября.

Начиная с 29 октября российские региональные пропагандистские СМИ традиционно публикуют по три некрологи ликвидированных мобилизованных в день. Почему так делается – неизвестно.

30 октября волгоградские пропагандисты сообщили о ликвидации в Украине еще троих мобилизованных. Это 34-летний сварщик Александр Кузьмин, 46-летний вахтовик Евгений Макаровский и 44-летний Михаил Саратовцев. Ликвидировали оккупантов также 24 октября.

Примечательно, что два старших захватчика участвовали в двух чеченских войнах. Их истории ничем не отличаются от других – пришла повестка, поспешили в военкомат, уехали в Украину, где их ликвидировали.

Ликвидированный оккупант Евгений Макаровский / Фото: Фото из социальных сетей

Часто ликвидированных российских захватчиков объединяет еще и ненависть и пренебрежение к украинцам. К примеру, проект "Двухсотый" в телеграмме нашел комментарий Макаровского, который хоть и явно не роскошествовал, а скорее выживал, но рассказывал украинцам о том, как плохо работать в Польше.

Телеграмм-канал @dvuhsoty

31 октября волгоградские пропагандисты опубликовали еще три некрологи. Стало известно, что в Украине ликвидировали 25-летнего контрактника Дмитрия Сысоева, "с детских лет мечтавшего защищать родину", 46-летнего мобилизованного Александра Гузева и 29-летнего Сергея Алексеева. Последнего мобилизовали ориентировочно месяц назад. Его, как и других его земляков, ликвидировали 24 октября. Родственники Алексеева жалуются, что 100 тысяч рублей от местных властей они получили не в начале мобилизации, а в день похорон оккупанта. У мужчины осталась жена и ребенок.

Фото: российские пропагандисты

Ликвидированные мобилизованные из Челябинской области и жалобы родственников на подготовку

В Челябинской области России информация о ликвидированных в Украине мобилизованных начала публиковаться еще с 13 октября. То есть через две недели после объявления "частичной мобилизации". Одним из первых мобилизованных в Украине был ликвидирован 36-летний Антон Борисов. Отец оккупанта говорит, что его призвали 29 сентября, у россиянина была "бронь" на работе, однако он рвался убивать украинцев. Отец оккупанта не жалеет, что его сына отправили убивать людей в чужую страну, а только сетует, что его должным образом не научили этого делать. Соседи оккупанта рассказывают, что тот работал водителем на местном предприятии и возил "какого-то важного начальника".

Фото: российские пропагандисты

В этот же день стало известно о ликвидации еще четырех захватчиков из Челябинской области. Среди них – 36-летний Тимур Ахметишин. Его ликвидировали 8 октября. Оккупант успел повоевать против Украины всего несколько дней. Жена захватчика жаловалась, что хоронить мужчину ей, вероятно, придется за собственные средства. Впоследствии стало известно, что оккупант был похоронен за средства местной администрации, однако челябинские чиновники требуют от матери захватчика оплатить им стоимость похорон.

Жену ликвидированного захватчика не волнует, что ее мужа отправили убивать других людей, а только то, что его не научили делать это хорошо.

Фото: российские пропагандисты

17 октября в Челябинске похоронили еще одного оккупанта, мобилизованного 29 сентября. Это – 24-летний Ярослав Булаев. Он был ликвидирован в Украине 8 октября. О Булаеве известно, что до отправки в Украину он работал в ломбарде. Родственники оккупанта рассказали, что они ему сами покупали снаряжение, однако баул с вещами у оккупанта украли свои же.

Фото: российские пропагандисты

Ранее ТСН.ua писал о еще одном ликвидированном оккупанте из Челябинской области. Это – 23-летний Вадим Булатов. Он успел повоевать против Украины всего 5 дней. Теперь брат захватчика "ищет справедливости". Местный военкомат не понимает, чем недовольна семья мобилизованного. Мол, похороны Булатова они организовали за свой счет.

Также 8 октября в Херсонской области ВСУ ликвидировали 31-летнего Никиту Перлына. У мужчины была своя компания, которая занималась строительными материалами. Россиянин мог избежать мобилизации, однако рвался убивать украинцев. Теперь жена оккупанта жалуется, что осталась с двумя детьми, а сообщение о ликвидации мужа получила в день его рождения.

12 октября в Украине также был ликвидирован 42-летний Сергей Сучков. Примечательно, что захватчик уже воевал против Украины — весной 2022 года, когда он пошел добровольцем. Через четыре месяца он расторг контракт, а осенью – его призвали. Впервые россиянину удалось выжить, однако второй раз – нет.

Фото: российские пропагандисты

Еще один мобилизованный Александр Грачев в Челябинские области похоронен 25 октября. Он и месяца не успел повоевать против Украины.

Это лишь несколько историй ликвидированных российских мобилизованных из двух областей, которые отправились на войну убивать украинцев. Эти оккупанты, к счастью, не успели повоевать даже месяця и были ликвидированы Вооруженными силами Украины. Сколько на самом деле погибло мобилизованных оккупантов — неизвестно, ведь российские медиа находятся под цензурой. Пример Волгограда яркий. Там в день публикуют только по три некрологи и не больше.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович объяснял, что Украина не может сосчитать количество ликвидированных мобилизованных, поскольку их невозможно различить. Арестович добавил, что количество ликвидированных мобилизованных еще слишком мало, чтобы это почувствовали в России.

Мобилизация в России

В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России, хотя раньше оккупанты заявляли, что "у них все идет по плану и мобилизация не нужна".

31 октября Путин заявил об окончании "частичной" мобилизации. Однако российские СМИ сообщают, что это ложь и мужчинам продолжают приходить повестки. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что диктатор это сделал, чтобы снять напряжение в российском обществе.

"Рейтинги показывают массовое недовольство. Кроме того, потери пошли. Поэтому, чтобы публика "проглотила" и успокоились семьи тех, кого не мобилизовали. А если бы мобилизация продолжалась, то напряжение росло и среди тех, кого не успели призвать", — сказал Арестович.

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