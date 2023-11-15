Операция на левом берегу Днепра Херсонской области: что известно о плацдарме ВСУ

Украинские бойцы продвигаются вглубь Левого берега Херсона, а россияне в панике уже не знают, куда перебрасывать резервы.

Что известно о боях в Херсонской области, подробнее говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Несмотря на мясные штурмы окупантов в Донецкой области, наши ребята имеют успехи на левом берегу Херсонщины. Операция, которая казалась невозможной, похоже, начинает давать свои плоды. Не удержалась и проговорилась об успехе руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", – говорит Гуменюк.

По ее словам, Вооруженным силам удалось кое-где продвинуться на 8 километров вглубь оккупированной территории. Атака наших бойцов настолько дерзкая, что враг не может вычислить, с какого направления ожидать опасности, поэтому забрасывает наших защитников управляемыми авиабомбами, "Градами" и артиллерией.

Конечно, больше деталей от военных не дождешься и это логично, поэтому и мы никаких подробностей без официальных заявлений раскрывать не станем. Помним: от этого зависит безопасность украинцев и успех всей операции. Но продвижение ВСУ признают и независимые эксперты. В Институте изучения войны заявили, что украинцы окончательно закрепились на левом берегу. Об этом свидетельствует несколько фактов.

"С середины октября 2023 года украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области, и украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой Россией стороне. Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр)", – говорится в ISW.

В Генштабе об успехах ВСУ высказываются более сдержанно, но говорят о текущих задачах бойцов. Сейчас военные пытаются отогнать врага как можно дальше Днепра. Гонит врага украинская артиллерия.

Очередная ложь окупантов

Интересно, что россияне, несмотря на высокую оценку действий украинцев западными аналитиками, а также откровенные предостережения от так называемых "военкоров", уже празднуют победу. Херсонский гауляйтер Сальдо заранее придумал, что якобы, по данным российской разведки, ВСУ планировали до середины ноября взять Олешки, а в декабре Геническ. А это якобы означает, что россияне "победили".

Подхватили эту броваду и другие пропагандисты, заявив, что ВСУ потеряли позиции возле села Крынки. Но фантазируют об этом только россияне: в Институте изучения войны не нашли никаких подтверждений этой информации.

Но совсем о другом свидетельствуют кадры из видео. На нем украинский FPV-дрон охотится на внедорожник окупантов. Те в отчаянии бегут и пытаются маневрировать, но все безуспешно.

Но не все заметили немаловажную деталь. На одном из кадров хорошо видны дорожные знаки. Эта дорога соединяет оккупированные Олешки и Голую Пристань. Поэтому можно заключить, что важная для оккупантов дорога находится под полным огневым контролем ВСУ.

Успехи на Левобережье подтвердили в ОП

Говорил о том, что ВСУ закрепились на Левобережье и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он заявил в Вашингтоне. Поэтому верим и ждем момента, когда россияне объявят очередную "перегруппировку". Но уже настоящую и желательно под Ростов, или еще дальше.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СРОЧНО! Полная тишина! ВСУ дают "жару" на левом берегу Днепра!