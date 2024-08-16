Операция в Курской области: что говорят о потерях ВСУ и целях в этом направлении

Военные отмечают, что смелая операция может оттянуть и завязать силы противника на этом направлении.

Корреспондентке ТСН Наталье Нагорной удалось поговорить с военным, причастным к "Курской операции".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

ТСН поговорила с одним из командиров "Курской операции". Он говорит, что одна из причин для такой операции была поднять боевой дух нашим военным, напомнить нашим партнерам, что Украина умеет воевать, когда у нас есть чем.

Первой целью было само создание санитарной зоны. Военные говорят, нам не нужно чужого, но нельзя допустить, чтобы стреляли по приграничью, это была постоянная опасность от реактивной артиллерии, например городу Сумы, потому что это угроза дронов для пограничных сел.

Военные отмечают, что смелая операция может оттянуть и завязать силы противника на этом направлении. Что касается наших потерь – обычно движение вперед, это большие потери, но медики говорят, что была построена система стабилизационных пунктов, максимально близких к боевым действиям – поэтому военные имели возможность вовремя получить помощь.

Основу обменного фонда составляют срочники, контрактники и пограничники – из них кого мы видели есть ребята по 19-22 года.

Сейчас на этих территориях приходится решать многие гуманитарные вопросы, ведь ориентировочно полторы сотни человек до сих пор остаются в населенном пункте Суджи, но под контролем Украины уже более 82 населенных пунктов. И Украина, несмотря на все, обеспечивает соблюдение международного права.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это раньше никто не озвучивал! Командир по ВСУ — о наступлении на Курщине!

Напомним, командир ВСУ рассказал о создании буферной зоны на Курщине. По его словам, это было необходимо, чтобы обезопасить население Украины от хаотических и неконтролируемых ударов государства-агрессоры.

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