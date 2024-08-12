Операция в Курской области: какая там ситуация и о чем заявили Зеленский и Путин

Операция в Курской области продолжается уже неделю и западная пресса фиксирует: украинцев не удалось оттуда вытеснить, как бы россияне ни отчитывались командованию в первые дни. Обменный фонд пополнился, в том числе и чеченскими солдатами, как свидетельствует видео. Украина перехватила инициативу на одном из участков фронта, пишет американский Институт изучения войны, и заставляет Россию задуматься: как надо защищать свою международно признанную границу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Что происходит в Курской области

На одном видео из Курской области зафиксировали, как две пожилые женщины общаются на украинском языке. Это изрядно удивило военных.

Также среди пленных появляются те самые жители Грозного, командир которых утверждал: "Ахмат" не бежал, украинцы просто прошли мимо чеченских опорных пунктов.

Пропагандисты же снимают материалы о том, как в Курске принимают беженцев из приграничных сел. На чем не акцентирует внимание российская пропаганда: Путин, который обещал каждому, кто пойдет воевать в Украину сразу по 800 тысяч рублей на руки — это почти 9 тысяч долларов, а беженцам, которые остались без крыши над головой, выделил по 10 тысяч, то есть чуть больше 100 долларов.

Россиянам не удается отбить украинское наступление вглубь России, несмотря на переброшенные силы, пишет Financial Times, цитируя украинских военных, которых перебросили туда из Донецкой области — все говорят, что эта ротация сильно подняла боевой дух.

Военные на Курщине

Украинцы окапываются в России, пишет Forbes — это знак, что они собираются оставаться надолго.

Реакция Зеленского и диктатора Путина на ситуацию в Курской области

Операция в Курской области продолжается уже неделю, лишь на выходных президент Украины заявил о ней открыто, но и после этого украинский Генштаб продолжает хранить тишину, которую иногда нарушают единичные видео, снятые на местах.

Издание The Economist отмечает: хотя россияне действительно немного оттянулись с Харьковщины, на боевых действиях там это почти не отразилось. И цитирует анонимный источник из нашего Генштаба, который говорит: российские командиры — не идиоты, они не перебрасывают силы так быстро, как нам бы того хотелось. При этом, поскольку Путин объявил в трех приграничных с Украиной областях — Курской, Белгородской и Брянской — режим контртеррористической операции, это автоматически сделало главным не военное руководство во главе с Герасимовым, а ФСБ во главе с Бортниковым.

Курская область

Что говорят жители Сумщины

Сумщина — в нескольких километрах от границы и чуть больше ста до Курска. Камера Reuters фиксирует здесь украинских военных, которые меняют пробитое колесо. И хотя прилегающие к границе села давно эвакуированы, но уехали не все. У Александра здесь пасека, которую он не смог бросить. О наступлении по ту сторону границы страны-агрессора он говорит без всяких колебаний.

"Если бы мы не пошли, они бы на нас пошли, так и надо, пусть они почувствуют, поживут в нашей шкуре", — говорит он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОРЫВ НА КУРЩИНЕ! Россияне взывают! ВСУ суют дальше и укрепляют!

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