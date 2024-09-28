Операция в Курской области: россияне готовы "сравнять с землей" собственные населенные пункты — обзор

На российском телевидении раздаются призывы "уничтожать свои деревни, свои леса и своих людей" в Курской области, где идет операция ВСУ. Враг не намерен спасать своих людей с этих территорий, в то время как наши ребята делают для них все возможное.

О ситуации в Курской области РФ, где второй месяц проводят военную операцию подразделения ВСУ, рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре TSN.UA.

Как Курская операция повлияла на войну

Операция в Курской области началась 6 августа. Она оказала не только военное, но и информационно-психологическое влияние как на командование российских войск, так и на российских граждан.

Но, несмотря ни на что, Путин не спешит ни освобождать, ни защищать свой народ. В настоящее время на подконтрольных украинским военным территориям Курщины проживают несколько тысяч местных жителей, но хозяин Кремля продолжает держаться за Донбасс. Чужие территории ему важнее собственного народа.

Более того, на пропагандистских каналах звучит очередные перлы. Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин прямо признал, что РФ будет уничтожать свои собственные города и села. Учитывая, что эвакуация из Курской области не была проведена, получается, что вместе с гражданским населением. Местные жители после таких заявлений, кажется, прозрели .

Если раньше на РосТВ еще врали, что, мол, "мы не бьем по гражданским и ВС РФ работают аккуратно — исключительно по военным целям", то сейчас уже открытым текстом на всю страну говорят, что готовы сравнять с землей все без разбора. Говорят, что освобождение в их понимании – это просто тотальное уничтожение.

Между тем местные жители Курщины откровенно разочаровались в том, что слышат от собственных соотечественников. Это и не удивительно, ведь в то время как их командование собирается "стирать их села", наши ребята продолжают им помогать.

Российская ложь

Российские командиры и власть с самого начала Курской операции откровенно врали о ситуации. Например, командир "Ахмата" Апти Алаудинов сначала лгал, что никаких пленных кадыровцев у украинцев нет. Потом он говорил, что в плену действительно есть чеченцы. Но дальше заявил, что пленные ему не нужны и посоветовал им кого-то зарезать, чтобы их гордо убили и они не позорили "Ахмат".

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Но более интересные сказки Алаудинов рассказывал о событиях на фронте. В первые дни украинского наступления "ахматовец" уверял россиян, что не произошло ничего удивительного. Потом ситуация на Курщине, по его словам, была "трудная, но не критическая". Впоследствии она стала "близкой к тому, чтобы стабилизироваться".

20 августа — в то время, когда ВСУ разрушили третий и последний мост через реку Сейм и установили контроль над 92 населенными пунктами на России — у Алаудинова на фронте было "все хорошо, все под контролем". Может у него какой-нибудь другой фронт?

Теперь Алаудинов говорит, что противника "выбивают" из Курской области. Правда, спустя почти два месяца после начала операции он без особого энтузиазма озвучивает успехи "Ахмата".

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Напомним, попытки контрнаступления российских войск в сторону Снагости в Курской области оказались неудачными — как и попытки освободить захваченные ВСУ территории.

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