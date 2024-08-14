Операция в Курской области: сколько населенных пунктов контролируют Украина и заявление Лукашенко

Уже 74 российских населенных пункта под контролем ВСУ. Между тем, американские сенаторы от обеих партий просят Белый дом позволить бить по России дальнобойным оружием. А в МИД Украины заявили: чужой земле нам не нужно, операцию проводим, чтобы защитить жизнь своих людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Украинские военные показывают видео из Суджи.

Судья

А на Михайловской площади дают пресс-конференцию сенаторы Соединенных Штатов, как водится - они приезжают в Киев сразу от двух партий. Линдси Грэм - республиканец, к которому прислушивается Трамп. Ричард Блюменталь - демократ из Конектикута.

"Что я думаю о Курске? Отважно, блестяще, красиво! Так держать! Путин это начал, задайте ему жару", - говорит Линдси Грэм.

"Прорыв на Курском фронте - исторический. Сейсмический прорыв. Хорошие новости, важные новости, которые обещают даже больше потенциальных прорывов", - говорит Ричард Блюменталь.

О каких потенциальных прорывах идет речь - ясно из обнародованного обращения сенаторов, ключевой тезис которого озвучивают там же, на Михайловской. Это интервью позволяют обнародовать только поздно вечером из соображений безопасности, когда сенаторы уже давно покинули столицу.

"Главное, что должен понимать Белый дом - дайте этому народу воевать. Дайте им оружие, они должны победить в войне, в которой не могут себе позволить поражения", - отмечает Грэм.

Сенаторы США в Киеве

Сенаторы, которые после начала полномасштабной войны в Украину приезжают уже в шестой раз - призывают Белый дом разрешить Киеву поражать россиян на российской территории, то есть снять ограничения на дальнобойное оружие. Об этом в вечернем обращении упоминал Зеленский, который призвал дипломатов и чиновников Минобороны работать над тем, чтобы западные партнеры все же предоставили соответствующие разрешения.

Великобритания пока не дает разрешения использовать ракеты Storm Shadow, Германия вообще не дает Украине дальнобойных TAURUS.

Накануне губернатор Курской области отчитывался Путину о 28 населенных пунктах, которые перешли под контроль ВСУ. По подсчетам аналитиков украинского проекта DeepState, речь идет о как минимум 44 населенных пунктах, статус еще 10 - неизвестен.

Даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не стесняется публично делать замечания "старшему брату": "Разозлился он чего-то, а я ему говорю, знаешь, Вова, все, мы спорить по телефону не будем. Но запомни: война в твоем государстве. Не сегодня - завтра с тебя спросят: почему у тебя на твоей земле идет война, почему ты не предотвратил войну?"

На камеры российского государственного телеканала эвакуированные россияне говорить слово "война" боятся, потому что за него в государстве-агрессоре можно попасть не в эфир, а в тюрьму - даже когда война пришла к ним на порог.

Новости ТСН 06:00 за 14 августа. Курский прорыв, ДТП с детьми, новые доказательства по делу о "полумиллионной взятке"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина объявила условия остановки продвижения войск на Курщине

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