Операция в Курской области: военные ВСУ рассказали о начале боевых действий и какая там ситуация сейчас

6 августа Украина начала свою операцию в Курской области. Сегодня уже месяц со времени ее реализации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснял, что ее начали, поскольку там Россия готовила новый плацтдарм для наступления на Украину.

Каким был этот месяц для украинских бойцов? Как за это время изменилась Суджа? Об этом говорится в сюжете военной корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Хронология "Курской операции"

6 августа россияне заявили, что якобы украинцы прорвали российскую границу.

7 августа – Путин созывает, Совбез, называет действия неизвестных провокацией. Украинские власти ничего не комментируют.

8 августа – никаких комментариев от Украины, шквал мемов в интернете о том, что Курщина вышла из состава России.

Уничтоженная российская техника в Судже / Фото: ТСН

9 августа – день четвертый. Кадры сняты местными – сначала детонирует, а затем зажигательно горит российская военная колонна и техника, валятся тела российских солдат, российская власть объявляет чрезвычайное положение на территории отдельных областей.

На пятый день появляется видео, с которого очевидно – российские флаги на Курщине падают, а украинские – уже на газораспределительной станции. О присутствии Сил обороны на Курщине Украина официально заявляет лишь на седьмой день и требует разработать гуманитарный план для этих территорий.

Разбитая российская техника / Фото: ТСН

Открытие восьмого дня операции на Курщине — местные понимают и отвечают на украинском. Появляется видео, как россияне массово сдаются в плен. Под контролем уже 28 населённых пунктов и около тысячи квадратных километров. Заявления Путина – это Запад воюет против России руками украинцев.

Что военные говорят об операции на Курщине

14 августа – 9 день операции. В Суджу заезжает съемочная группа ТСН. Какова была эта операция корреспонденты ТСН пытались узнать у военных.

"Мы доказывали каждому – первый день у нас был просчитан подробно. Все было выверено и в принципе все вышло в первый день, так как оно должно было быть по сценарию. И второй, и четвертый, и третий тоже. Дальше мы просто начали получать задачи уже соответственно созданной ситуацией, которая была на плане. Я настраивал своих бойцов следующим образом, что лучшая война – это война на территории противника", – говорит военный.

Военный, участвовавший в операции в Судже

Военные радовались — операция, которую они проводят — дерзкая пощечина российским оккупантам.

"Все, что там оставалось, это "Ахмат", который нас встретил и в принципе показал, что они не военные, не понимают военное дело. И у нас есть положительный опыт войны с ними, мы его получили здесь на Курщине, потому что они не те, за кого себя выдаются. Во-вторых, они прикрываются этими мобилизованными ребятами, которые служат в армии", – говорит военный.

Журналистам показывают российских пленных – среди них кадыровцы, контрактники, кадровые офицеры, но больше всего – солдат срочной службы, которые убеждены – их скоро поменяют. И обмен таки становится — в День Независимости по схеме 115 на 115.

Как гражданские живут в Судже

"Мой коллега Андрей Цаплиенко заехал в Суджу, когда она уже три недели была под контролем Украины. Андрей, который видел около двух десятков разных войн, пытался понять, что думает об украинской армии тамошнее население", — замечает Наталья Нагорная.

Журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что у Суджи нет страха перед украинцами, в Украине — наоборот, потому что от российских окупантов можно ожидать чего угодно.

Жители города Суджа в Курской области прячутся в подвалах / Фото: Associated Press

"Российская пропаганда рассказывала им, что идут фашисты, нацисты, сейчас будут какие-то массовые казни, сейчас будут пытки или, по крайней мере, сейчас будет месть за наше присутствие в Украине. И потом оказалось, что с мирными все нормально. То есть, военные наладили с ними контакт, они им помогают, они им привозят еду, воду, медикаменты", - говорит Андрей Цаплиенко.

Украинцы в одном из населенных пунктов организовали местным водоснабжение.

И здесь главное, когда мы делаем такие операции, готовим в режиме полного радиомолчания, с выключенными приборами, с исключенным обсуждением, даже среди самих военных возможностей такой операции, они выходят.

За этот месяц под контролем Украины в Суджу и близлежащие села уже заехало под сотню журналистов - украинских и иностранных. Против журналистов ТСН Россия уголовные дела в ФСБ. Но в первую очередь мы ожидаем увидеть на скамье подсудимых в Гааге всех тех, кто встал причиной этой войны.

Российский флаг на Курщине / Фото: ТСН

Суджа местами горит, разрушаются дома от российских прилетов, исчез памятник Ленину, нет российских и советских флагов. За это время сюда упало уже 300 КАБов.

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