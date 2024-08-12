Операция ВСУ на Курщине: все о боях, продвижении и влиянии на фронт

Тысячи украинских военных продолжают продвигаться в Курской области России, захватывая все новые населенные пункты. Силы обороны Украины активно берут врага в плен и "трофеят" его технику, тогда как российские командиры бросают на позиции срочников. По оценкам аналитиков, украинское наступление на Курщине позволило ВСУ хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта.

Последние новости о боях в Курской области, реакции России и комментариях украинских властей читайте на ТСН.ua.

Бои в Курской области – куда продвинулись ВСУ

Украинские войска могли взять под контроль селе Гуево Суджанского района Курской области. Накануне в Сети появилось видео, на котором бойцы устанавливают сине-желтый флаг на здании, похожем на сельскую администрацию. Украинские официальные лица не комментировали эту информацию, как и предыдущие данные о продвижении Сил обороны в России.

Также читайте Операция в Курской области: какая там ситуация и о чем заявили Зеленский и Путин

Вечером 11 августа Минобороны России фактически признало, что поселок Коренево на Курщине находится в окружении или тылу украинской армии.

"Минобороны России признает, что Коренево фактически в окружении или тылу освободительной армии. И это очень интересное сообщение. То есть оно свидетельствует о том, что есть продвижение. Еще ничего не закончилось, только продолжается", — отметил военный обозреватель Денис Попович со ссылкой на сводки российского Минобороны.

В тот же день, 11 августа, российские власти заявили о "прорыве" в еще одном районе Курской области: бои дошли до Беловского района, куда пыталась прорваться украинская ДРГ. Пропагандисты заявляли, что вокруг населенного пункта Белая "все занято" украинскими войсками, и писали о "заходе" новой бригады и техники.

В то же время российские военкоры жаловались на попытку прорыва в Беловском районе к югу от города Суджа. Это новое направление, ведь до этого бои шли в районе Суджи и Коренево.

И. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов убеждал, что россиянам удалось стабилизировать ситуацию, и что в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. Однако уже 12 августа в Беловском районе объявили эвакуацию.

Разбитая российская военная колонна в Курской области / Фото: из соцсетей

Поздно вечером 11 августа российские военкоры заявили о потере еще двух сел на Курщине. Сообщалось, что украинские войска "накатом" вошли в село Мартыновка Суджанского района. Также россияне потеряли контроль над селом Гордеевка в Кореневском районе Курщины.

В местных Telegram-каналах появилась информация о проведении эвакуации из города Льгов, где российская армия минирует подходы к населенному пункту и мост через Сейм. Вдоль объездной дороги из Льгова в Курск россияне обустраивают противотанковые рвы.

Сообщается о большом количестве погибших российских военных, и что бойцы РФ используют уже гражданские больницы в Курской области, ведь раненых везут "пачками".

Как сообщили 12 августа в Институте изучения войны (ISW), в течение предыдущих двух суток украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в Курской области. По данным военного обозревателя Константина Машовца, украинские войска продвинулись в село Снагост Короневского района. А геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы недавно действовали к юго-востоку от поселка Коренево и продвигались вблизи Кремяного. Один российский блогер утверждал, что ВСУ захватили Ольговку, а другие – что украинские войска только продвинулись в районе Ольговки и Кремяного.

По данным геолокации за 11 августа, украинские силы продвинулись в южной части села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Другие кадры указывают на то, что ВСУ недавно действовали западнее Малой Локни того же района.

Российские и украинские источники предоставили противоречивые утверждения по поводу статуса села Мартыновка Суджанского района. Некоторые утверждали, что российские войска отбили попытки захватить село, а кто-то заявлял, что украинская армия все же захватила Мартыновку.

По данным российских источников, украинские войска присутствуют в западной части города Суджа, Гончаровке и Заолешенке, но центральная и восточная части Суджи якобы являются "серыми зонами". Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно действовали возле Заолешенки, юго-восточнее Гончаровки и юго-западнее Гоголевки.

Эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что украинская бронетехника продвинулась на 22 км к востоку от Суджи.

"Начав вторжение в Курскую область, украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также на юг и на север. Однако теперь их заметили в 22 км к юго-востоку, вблизи села Горка", — заявил аналитик.

Он уточнил, что в районе села заметили украинский БТР-4, который двигался по дороге из Белой в направлении Суджи.

Отметим, агентство AFP со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника из сферы безопасности сообщило, что участие в военной операции на территории Курщины принимают "тысячи" украинских военных.

Бойцы украинской 225-ой ОШБ 12 августа опубликовали видео, как сняли российский флаг с админздания села Дарьино Суджанского района. Военные заявили о "зачистке".

В Дарьино Курской области сняли российский триколор

Украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что украинские силы несколько изменили свою тактику в Курской области, которая приносит плоды. В то же время россияне ожидаемо стягивают все больше резервов в область.

"Борьба с вражескими резервами начала подтормаживать продвижение, но это нормальный процесс. Отбросить наши силы врагу не удается, что бы он там не хрюкал", — подчеркнул журналист.

Он также сообщил о дезорганизации по управлению российскими войсками на территории Курской области.

"Количество случаев френдлифайера у орков, наверное, рекордное за все время полномасштабного вторжения. Не буду утверждать, но действительно очень большое количество таких случаев", — отметил Мирошников.

Кроме продвижения в Курщине, украинские бойцы трофеят российскую военную технику. Так, возле Суджи военные контрразведчики СБУ вместе с бойцами 80-й ОДШБ захватили российский танк Т-80БВМ. Машина 2003 года выпуска была полностью в рабочем состоянии.

ВСУ захватили новый российский танк Т-80БВМ вблизи Суджи

Сколько населенных пунктов Курщины захвачено

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у президента РФ Владимира Путина 12 августа заявил, что ситуация в Курской области сложная. По словам Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов области.

Действия РФ на Курщине: бегство кадыровцев и попадание в плен

В то же время, российские военные командиры отказываются отводить срочников в тыл Курской области, несмотря на прорыв. Срочники были объявлены боевым подразделением и им дают боевые команды, сообщили матери двух военнослужащих. В РосСМИ уточнили, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены на Курщину.

В сообществе InformNapalm сообщили, что российский срочник из Курской области помог ВСУ выявить сразу пять боевиков из подразделения "Ахмат" в обмен на инструкции, чтобы успешно сдаться в плен и остаться в живых. Таким образом, срочник также хотел отомстить кадыровцам за издевательство от боевиков подразделения "Ахмат", прибывших на Курщину в начале мая. Кадыровцы периодически заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и всячески издевались, избивали ногами и говорили, что они "русские свиньи, которые должны с*сать...".

Еще один российский срочник Евгений Ковилкин, добровольно сдавшийся в украинский плен, рассказал, как кадыровцы бегут с боевых позиций в Курской области:

"Я — срочник. Стоял на опорнике возле поселка Свердликово. На соседнем опорнике стоял "Ахмат". При нашем окружении они сбежали, потому что, как говорят ребята, Кадыров сказал чеченцам не сдаваться (в плен — ред.). Поэтому в случае любой угрозы они убегают. Поэтому из-за этого взяли в плен нас".

Бои на Курщине: пленный срочник рассказал, как кадыровцы дали деру

Однако не всем кадыровцам удается сбежать. Так, украинские рейдовые группы наловили в плен боевиков из "Ахмата" глубоко в тылу от границы.

"Пленных в Курской области реально очень много. Есть даже кадыровцы. Это хорошо, потому что их всегда меняют в первую очередь и по выгодному курсу. В отличие от никому не нужных дураков из российской глубинки и тем более мобиков из "ЛДНР", которых не забирают с весны 2022 года, больше двух лет", – отметил украинский журналист Денис Казанский.

Не успели сбежать: в Сети появилось видео с пленными кадыровцами

Россияне роют траншеи вблизи Курской АЭС

Россияне строят новые оборонные линии вблизи Курской АЭС, сообщает BBC Verify со ссылкой на аэрофотосъемку. Авторы сообщения указали, что спутниковые снимки территории возле АЭС за 10 августа и более старые фото не совпадают. На снимках видны новые траншеи недалеко от АЭС, ближайшая из них расположена примерно в 8 км от завода. Сами фото издание не публиковало.

Что о боях на Курщине говорят россияне

В Курской, Белгородской и Брянской областях российские власти объявили режим "контртеррористической операции". По оценкам аналитиков ISW, Кремль решил объявить именно КТО вместо военного положения, "чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию". Аналитики указали на нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию.

Также читайте Путин не доверил Герасимову руководить обороной Курской области: кто возглавил контроперацию

"Путин хочет избежать полного перехода на военный режим и предотвратить недовольство в обществе, что может угрожать стабильности его режима", – добавили в ISW.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к международному сообществу с требованием осудить действия украинской армии в Курской области. Омбудсменко утверждает, что военные якобы нарушают права человека.

Москалькова назвала наступление на территории Курщины "варварским нападением", в результате которого "пострадали тысячи мирных жителей". Поэтому Россия направила в ООН заявление, в котором "требует осудить терроризм и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека".

Заявления Путина о ситуации в приграничье

Президент РФ Владимир Путин собрал 12 августа совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах. Он отказался оценить ситуацию на границе, лишь сказал, что "главная задача сейчас – выбить противника". По словам диктатора, после этого следует "обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной", а также "эффективную борьбу с украинскими ДРГ".

Не обошел Путин вниманием и Запад, цинично заявив, что он "воюет с РФ руками украинцев".

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Заявления украинского руководства о Курской области

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заинтриговал своим новым сообщением в Telegram. Он выложил свое фото у карты и коротко подписал его: "Продолжаем операцию". Очевидно, это был намек на происходящее в Курской области.

Александр Сырский

В то же время Зеленский в видеообращении 11 августа сообщил, что с начала лета с территории Курской области было нанесено почти 2000 ударов из артиллерии, минометов и дронами по смежной украинской территории в Сумской области.

"Мы фиксируем все места, с которых российская армия наносит удары... И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа", — подчеркнул Зеленский.

Он назвал "совершенно справедливым", чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить:

"Соответствующими дальнобойными ударами по местам запуска ракет из России, соответствующим уничтожением российской военной логистики. Террор должен проигрывать всегда – это базовый принцип защиты жизни. И об этом так же мы будем и дальше говорить с партнерами – как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней".

Какая цель операции в Курской области

Агентство AFP со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника из сферы безопасности сообщило, что цель операции в Курской области — "растянуть" российские силы, нанести врагу максимальные потери и "дестабилизировать" страну. Чиновник отметил, что операция "подняла боевой дух" украинских военных.

Также читайте Путин шокирован прорывом и наступлением ВСУ в Курской области — Bild

Издание France24 со ссылкой на военного чиновника проинформировало, что операция в Курщине направлена на выявление слабых мест российской обороны и дестабилизацию ситуации внутри страны. Офицер заверил, что украинские силы будут соблюдать международное гуманитарное право и не намерены аннексировать захваченные территории.

По данным военного эксперта Александра Мусиенко, РФ могла начать перебрасывать в Курскую и Белгородскую области солдат Ленинградского военного округа. Таким образом, у вражеской группировке снизятся возможности вести наступление в Харьковской области.

"В связи с этим у ВСУ появляется шанс вытеснить врага из Харьковской области, полностью установив контроль над государственной границей... а также завершить вопрос о прерывании логистики на этом направлении, установив контроль над Шебекино и близлежащими селами", – высказался эксперт.

По словам Мусиенко, таким образом ВСУ могут не только вытеснить врага, но и провести контратаки и зайти в Белгородскую область, "заставить российское командование забирать свои силы с востока Украины".

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что украинские силы, скорее всего, выйдут из Курска. Однако это произойдет только после того, как удастся вынудить россиян перебросить туда несколько бригад с фронта.

Как операция на Курщине повлияла на фронт в Украине

Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил 11 августа, что, несмотря на территориальные потери в Курской области, враг пока не перебрасывает на территорию РФ свои резервы с горячих участков фронта в Украине и продолжает давление на Покровск, Торецк, Угледар и Купянск. По словам эксперта, даже если какие-либо российские подразделения из Покровского направления будут переведены, украинские бойцы этого практически не почувствуют. Ведь оккупантов там очень много. Погорелый считает, что командование РФ будет скорее снимать свои подразделения с южного направления, чтобы усилить сопротивление на Курщине.

По оценкам ISW, украинское наступление в Курской области позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий. Аналитики указали, что прорыв в Курской области заставил Кремль и российское военное командование отреагировать и пперебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

"Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года", – отметили в ISW.

По информации военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вражеское командование стягивает сейчас в Курскую область подразделения практически из всех направлений фронта:

ближайшее направление – Харьковское. Оттуда россияне тянут подразделения 138-й ОМСБр, а также 79-го и 272-го МСП.

Купянское направление, зона ответственности ГВ "Запад" – не менее двух батальонов.

Самое сложное Покровское направление – забирают 810-ю ОБр МП, которая раньше почти год пыталась вернуть контроль над Крынками.

"Но все эти действия настолько неторопливы, что, пожалуй, когда это все подкрепление в полном составе прибудет в Курскую область, вполне может быть сформирована полноценная оборона неконтролируемых участков. Если, конечно, прибудут", — заметил Коваленко.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.