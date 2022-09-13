"Оперативное окно для нас и врага сокращается" — военные эксперты рассказали о масштабной природной угрозе ближайших недель

В ближайшие недели темпы войны могут заметно замедлиться. Военные эксперты рассказали ТСН.ua почему это может произойти и как повлияет в целом на ход боевых действий.

«Сейчас главной интересной линией разграничения в Харьковской области остается река Оскол, – говорит военный эксперт Петр Черник. — В определенных точках тяжелая техника может перейти практически вброд, но когда начнутся дожди, то уровень воды существенно повысится. Это касается и Северского Донца в том числе. В отличие от Херсонщины, где есть сеть относительно стабильных каналов. Но и стабильность каналов очень интересна. Они – естественная преграда. Россияне довольно успешно ее используют. Поэтому, действительно, оперативное окно и для нас, и для противника сокращается».

По словам Черника, если в конце октября будет дождливая погода, то форсирование этой сети рек существенно усложнится. «Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Я остаюсь сторонником концепции, что как только в степи и лесах появится грязь, а реки поднимутся к своей критической точке, то боевые действия могут перейти в режим артиллерийских дуэлей», – добавляет эксперт.

К этому Петр Черник добавил: «Несмотря на блестящую харьковскую операцию, которая войдет в историю войн как одна из самых уникальных, нам нужно очень резко снизить уровень эйфории. Мы выиграли битву, но мы еще не выиграли войну. Напомним, что Иван Выговский разбил московское войско под Конотопом в 1659 году, но война в итоге была проиграна. Японцы разгромили американцев в Перл-Харборе и уверены, что победа вот-вот. В итоге потерпели стратегическое поражение. Самое страшное, что сейчас может произойти, – это впасть в эйфорию, что вот-вот все закончится».

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов о возможных сценариях войны в холодную погоду говорит так: «Обычно низкие температуры замедляют боевые действия, снижают их интенсивность. Но, в любом случае, у нас есть опыт. Самое главное – экипировать личный состав. Тогда интенсивность боевых действий будет снижаться не слишком сильно. Всегда проблемой было бездорожье (осеннее и весеннее - Ред), но мы справились весной, думаю, справимся и сейчас. Российская Федерация будет в таких же условиях, я бы сказал, что у нас равные шансы в плане использования дорожной инфраструктуры для ведения боевых действий».

В то же время, Олег Жданов прокомментировал новости о том, что вражеская армия может пополниться жителями с севера России, в том числе — чукчами, которые, в свою очередь, более приспособлены к низким температурам.

«Я думаю, что это очередной фейк, потому что эти народы, во-первых, малочисленны. На оленях они могут ездить и очень быстро. На танках – вряд ли», — уверен Олег Жданов.

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