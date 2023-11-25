Оператор морского дрона: в ВМС рассказали, в чем сложность и особенность подготовки (видео)

Оператор, управляющий воздушным дроном, отличается от того, который управляет подводным дроном. Для этого нужно обладать определенными способностями и чувствовать, как стихия влияет на средство.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Подготовка пилота с нуля занимает четыре месяца. Для этого необходимо изучать морское дело. Без соответствующей профессиональной подготовки она достаточно сложна.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа/Скриншот из фильма

“К морской терминологии нужно привыкнуть. Морская миля, скорость измеряют в узлах. Перестроиться на этот тип мышления, когда тебе говорят: скорость десять узлов. Ну, я понимаю, там километров в час, метр в секунду. Здесь узлы какие-то", — рассказал подполковник военной контрразведки СБУ "Енот".

Операторы, управлявшие морскими дронами во время операции по поражению Крымского моста, прошли ускоренные курсы обнаружения, распознавания, модификации всех судов, находящихся в Черном море.

"Мы специально назначили старшего офицера, принимавшего у них экзамены по материальной части надводного флота, который только есть в Российской Федерации", — рассказал бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер".

Морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец"/фото СБУ

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы – каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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