Оператора БПЛА нашли без головы, сердца и с руками за спиной: первые версии

Правоохранители расследуют загадочную смерть оператора БПЛА Марьяна Пенкальского / © ТСН

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Стали известны новые ошеломительніе подробности относительно загадочной истории украинского военнослужащего, оператора БПЛА Марьяна Пенкальского, который в начале прошлого года был найден мертвым в полусидящем положении с руками позади, без головы, сердца и других внутренних органов.

В ответе на информационный запрос от ТСН.ua специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила следующее: «Следователями следственного отдела Покровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона осуществлялось досудебное расследование 12025052230000071 от 01.02.2026 по факту смерти военнослужащего воинской части А1275 Пенкальского М.С. по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что 18.12.2024 г. Пенкальский М.С. оставил место временного расположения по адресу: г. Белицкое Покровского района Донецкой области и в дальнейшем 31.01.2025 труп Пенкальского М.С. обнаружен в лесополосе, расположенной на расстоянии примерно 7 км от города Белицкое».

В свою очередь жена Марьяна Пенкальского Ирина и ее адвокат Татьяна Садовская категорически опровергают то, что этот военнослужащий совершил СЗЧ. По словам Садовской, чтобы подробно выяснить этот вопрос, она отправляла соответствующий адвокатский запрос в ГБР и получила ответ, что Марьян Пенкальский во время службы не совершал уголовных правонарушений.

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И по словам Садовской, и по данным Ирины Пенкальской, несмотря на то, что Марьян Пенкальский погиб в конце 2024 года и уже состоялись его похороны, открытым остается вопрос о возвращении отдельных фрагментов его тела.

На этот счет в прокуратуре ответили следующее: «17.03.2025 следователями в помещении Львовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы осуществлен забор правой и левой ключиц из тела Пенкальского М.С. для проведения молекулярно-генетической экспертизы и установления личности погибшего. Необходимость их хранения обусловлена возможной необходимостью проведения дополнительных экспертиз, в том числе по ходатайствам потерпевшей стороны. После завершения молекулярно-генетической экспертизы, потерпевшие не обращались в орган досудебного расследования по поводу возвращения биологических образцов с целью их дальнейшего захоронения. Кроме того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, труп Пенкальского М.С. на момент проведения судебно медицинской экспертизы находился в состоянии выраженного гниения, мумификации и частичной скелетизации с отсутствием головы и всех внутренних органов грудной полости и большей части внутренних органов брюшной полости».

На уточняющий вопрос о версиях смерти Марьяна Пенкальского, в прокуратуре на наш запрос ответили, что по состоянию на данный момент расследование продолжается и в рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности: умышленное убийство и самоубийство.

«Слово «самоубийство» действительно было в фабуле дела, но в мае 2025 года были письменные указания от прокурора об исключении слова «самоубийство» из этого дела. Было обращено внимание в частности на то, что у погибшего руки были за спиной. Как тогда он мог стрелять в себя?», — задает вопрос адвокат.

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По ее словам, и она, и жена погибшего настроены выяснить правду о гибели Марьяна Пенкальского и вернуть фрагменты его тела для второго захоронения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что супруга погибшего оператора БПЛА полтора года выясняет детали трагедии. Жена погибшего защитника рассказала, что требует вернуть остатки тела мужа и больше года выясняет тайные обстоятельства его смерти.







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