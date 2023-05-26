Операторы украинских FPV-дронов залетают со взрывчаткой прямо в люки танков и блиндажи врага

Операторы украинских FPV-дронов – это когда пилот видит картинку полета от первого лица, наводя настоящий ужас на оккупантов. Наши пилоты научились залетать прямо в люки вражеских боевых машин и между перекрытиями блиндажей. В то же время, признаются беспилотчики 59-й мотопехотной, враг тоже не сидит сложа рук. Над передовой, время от времени, говорят наши воины, случаются даже воздушные дуэли, говорится в ТСН.

Каждый старт, хоть с земли, хоть на полной скорости, для небольшого дрона - это путешествие в одну сторону. Их главная цель – отыскать и уничтожить врага. "Есть залеты в танки, в люки. Один из основных залетов у нас, это были в люки, копеечным дроном, за 15 тысяч гривен и, пожалуй, в какой-то степени это меняло ход войны”, — говорит оператор дрона.

FPV, то сокращение от трех слов на английском языке: First Person View. Проще говоря, пилот хоть и дистанционно управляет дроном, но картинку в очках виртуальной реальности видит, будто сам физически находится на борту. "Банкир" признается, чтобы овладеть управлением времени и усилий немного потратил. “Мне уже, например, очень тяжело летать на обычном, там “Мавике” или других дронах. Несколько специфика другая и понимание немного дрона другое. Он не так улетает, управляется не так”, — рассказывает боец.

Инженерно дрон-камикадзе – самая простая и минимально по стоимости конструкция, способная лететь и ориентироваться в воздухе по командам оператора. Однако такой аппарат — настоящий ужас для оккупантов, потому что несет мощный боевой заряд. Сейчас в Донецком направлении они выполняют по десятку стартов в сутки. Жгут вражескую технику и очень мощно поддерживают украинскую пехоту.

Иногда, признается беспилотчик "Шершень", приходится сражаться с врагом еще в воздухе. “Воевали и с операторами. И были уничтожены именно дроны, которые уже летают в воздухе”, — рассказывает он.

Наши пилоты признают: враг тоже не сидит сложа рук. “Война, это искусство, и поэтому нужно искать новые подходы к этому. То есть то, что работало вчера, сегодня может уже не работать”, — убеждает военнослужащий подразделения беспилотников “Банкир”.

“Должны работать только технологии – начиная от FPV до “бомбера”. Если все это у нас будет работать, как говорится, слаженно, то это будет просто — очень хорошо”, — добавляет военнослужащий подразделения беспилотников “Сом”.

Беспилотчики мечтают, чтобы войско этими технологиями в достаточном количестве обеспечивало государство. Говорят, это точно позволило бы очень стремительно изменить течение войны. Сейчас же большую часть всего оборудования доставляют волонтеры.

Читайте также:

Адвокат полицейских из Кагарлика и сам был подсудим за изнасилование: приговор будут обжаловать

Под завалами больницы в Днепре ищут пропавших медработников: количество жертв может возрасти

В Днепре скорая не хотела ехать на вызов: разбираемся, когда не могут отказать пациенту