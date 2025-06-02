Операция "Паутина": как СБУ уничтожила российские самолеты и как отреагировали на Западе

Атака на российские самолеты / © ТСН

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После операции СБУ на территории РФ страна-агрессор потеряла более 40 самолетов. В сети уже появилось спутниковое фото поврежденных и уничтоженных бомбардировщиков одного из аэродромов

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Очередь грузовиков за десятки километров от Иркутска. Это аж возле Монголии. Местные говорят — местная полиция останавливает все фуры на проверку. Накануне именно грузовики стали троянским конем, который привез в Россию уничтожение ее военной гордости.

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Авиабаза «Белая» в Иркутской области, «Оленья», что неподалеку от Мурманска, учебная база «Дягилево» в Рязанской области и база военных транспортников в Иваново к северо-востоку от Москвы. Неслыханная и невиданная никогда ранее спецоперация СБУ под названием «Паутина» окутала страну-террориста.

Ее готовили полтора года. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на вражеской территории «птички» спрятали под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли и дроны полетели бомбить российские бомбардировщики.

По данным президента Владимира Зеленского, в операции задействовали 117 дронов, столько же людей ими управляли, поражена треть стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Это, как сообщил Зеленский, более 40 единиц стратегической авиации.

В сети появились первые спутниковые фото авиабазы «Белая» в Иркутской области России после атаки украинских дронов. Снимок обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс. На них видно вероятное уничтожение четырех Ту-22М3, а также трех Ту-95МС, и один поврежденный Ту-95МС.

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По данным американских СМИ, администрацию Белого дома Украина не предупреждала об операции «Паутина». Там ее тоже почти не комментируют.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде напомнил — Украина имеет полное право поражать военные цели на всей территории врага. А госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова напомнила, что именно с пораженных накануне российских авиабаз взлетают самолеты, чтобы терроризировать мирные украинские города.

7 млрд. долларов — так оценили в СБУ ориентировочную стоимость стратегической авиации врага, которую поразила «Паутина». В спецслужбе подчеркивают — люди, которые принимали участие в этой операции, уже давно находятся в Украине. Поэтому, мол, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой.

Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно было поражено четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессора: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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По данным западных СМИ, тайная операция Украины с использованием беспилотников, во время которой в РФ поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, смутила и «фюрера» Владимира Путина, и президента США Дональда Трампа. Именно он неоднократно заявлял, мол, Украина «не имеет карт в этой войне».

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