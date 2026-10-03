Операция «Вивальди»: что известно об успехах ВСУ на фронте, военные рассказали о «секретном оружии» — фото, видео

Операция «Вивальди»

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250 пленных оккупантов и 180 квадратных километров освобожденных украинских территорий — таков на сегодняшний день результат наступательной операции «Вивальди» в районе Лимана. Операция продолжается, её конечную цель командование пока не разглашает.

Одной из главных составляющих успеха стало массовое применение наземных роботизированных комплексов (НРК). Вместо солдат Третий армейский корпус ведёт боевые действия с помощью колёсных и гусеничных роботов, благодаря чему потери украинских защитников сведены к минимуму и составляют один к тридцати по сравнению с противником.

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О «железных солдатах» 3-й отдельной штурмовой и 60-й отдельной механизированной бригад — в репортаже специального корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

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Десантирование роботов с воздуха и тактика «Грифон»

На кадрах с камеры украинского наземного робота — российский оккупант, который подходит и пытается разглядеть, что это за «машинка». Линия фронта далеко, поэтому враг чувствует себя в безопасности, даже не подозревая, что на роботе установлено несколько килограммов взрывчатки, а за каждым его движением наблюдают операторы 3-й ОШБр.

Операция «Вивальди»

«Он заметил устройство, но, похоже, не понял, что это такое. Там стоит какая-то маленькая „машинка“, похожая на Hot Wheels, вот и всё. К тому же мы нарисовали букву „Z“ — кто его знает, может, это их средство. Он так приглядывается. Я спрашиваю у друга Франка: „Нажимать?“. Он говорит: „Да“. Я нажимаю — и всё», — рассказывает командир взвода разведки подразделения ударных НРК «NC13» 3-й ОШБр под псевдонимом «Тейваз».

Робот-камикадзе попал в тыл врага по воздуху. Подразделение «NC13» первым в мире успешно осуществило десантирование наземного робота с помощью тяжелого бомбардировщика для выполнения боевой задачи.

«Наносим по ним удары с помощью тяжёлых бомбардировщиков. Мы перерезали их эвакуационные и логистические маршруты, доходило до того, что мы устраивали охоту в их безопасных местах», — добавляет «Тейваз».

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Эту боевую фронтовую тактику в подразделении назвали «Грифон» — в честь сослуживца Григория Бача с позывным «Грифон», который пропал без вести во время штурма под Андреевкой возле Бахмута в 2023 году. Бойцы решили, что «Грифон» должен оставаться с ними в строю.

Замена пехоты: «Роботы не кровоточат»

Операция «Vivaldi» проходила в режиме затишья с начала лета. О том, что Третий корпус ведет успешное наступление, стало известно лишь через несколько недель после его начала. Главная задача — отбросить врага от Лимана и снять угрозу окружения пояса крепостей в Донецкой области.

Массовое применение роботизированных систем стало ключевым фактором успеха. В Украине нет достаточного количества людских ресурсов, чтобы вести войну по сценарию России — не считая собственных человеческих потерь.

«Применение НРК планировалось уже на первом этапе наступательной операции. Ни одна наступательная операция не планируется без применения НРК. Главная цель — замена пехоты на поле боя. Как говорится, роботы не кровоточат», — отмечает командир роты боевых модулей подразделения «NC13» по позывному «Франк».

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Ударные подразделения, вооружённые тяжёлыми пулемётами, помогают пехотинцам продвигаться вперёд: такой дрон может ехать впереди штурмовой группы, расчищать путь и отвлекать на себя внимание противника.

Однако основную работу роботы выполняют в режиме ожидания — они закрывают слабые места в обороне, где враг может незаметно выйти в тыл украинским штурмовикам.

«Мы постоянно выезжаем на боевое дежурство. Боевые модули у нас постоянно так работают. Дрон стоит в поле, следит за посадкой. Перед ним проходит противник — и благодаря боевому модулю оккупанты были успешно ликвидированы», — рассказывает «Франк».

Роботизированная логистика и эвакуация «300-х»

Практически вся логистика в килзоне во время операции «Vivaldi» зависит от роботов и их экипажей. Платформы загружают продуктами, медикаментами и боеприпасами для прорыва на передовую. Если аппарат уничтожат — это всего лишь железо, люди останутся живы, и к ним отправится другой робот.

«Зона боевых действий расширяется, опасностей становится больше. В ходе наступательных операций маршруты постоянно заминируются», — рассказывает оператор НРК 60-й ОМБр по позывному «Бронсон».

Самая рискованная миссия для роботов — это эвакуация раненых бойцов с поля боя.

«Сейчас наступил самый сложный этап — эвакуация „300-х“. С точки зрения врага, для них нет никаких ограничений. Недавно вывозили раненых бойцов. Видно, что машина эвакуирует раненых, но на неё напал вражеский FPV-дрон. Бойцы получили дополнительные ранения, но мы их всё равно вывезли», — отмечает «Бронсон».

Применение принципа «роботы вместо солдат» нарушает традиционную математику наступательных потерь. По статистике командования операции «Vivaldi», оккупационная армия теряет до 30 своих военнослужащих на каждого погибшего украинского защитника. Украинское наступление под Лиманом продолжается, а на освобожденные земли возвращается государственный флаг.

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