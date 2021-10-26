Описанное Лесей Украинкой озеро в "Лесной песне" превращается в болото: что произошло

Речь идет об озере Нечимное на Волыни.

Озеро, описанное в своей "Лесной песне" Леся Украинка, может исчезнуть. Волынский водоем с названием Нечимное начал усыхать еще несколько лет назад, а сейчас уже почти превратился в болото.

Можно ли спасти озеро и чем оно уникальное, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 26 октября.

Раньше на этом месте было озеро. Теперь – грязи. Именно это озеро в своей "Лесной песне" описала Леся Украинка. Впрочем, в то, что это воспетое самое Нечимное, поначалу не верится. Господин Петр Рудень – местный житель. Он говорит, что ребенком еще купался здесь, рыбачил.

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Теперь же лодка — в зарослях. На то, что сохнет на глазах, сразу несколько причин, говорят специалисты, погодные условия, мелиорация и вьетнамский рис. "В свое время егерями был засеян вьетнамский рис для подкормки диких уток. Озеро со временем начало обмеливать, зарастать", — рассказал лесничий Павел Бойко.

Чтобы все исправить десять лет назад, подготовили проект на десять миллионов гривен. Однако за неимением финансирования все остановилось. В местном обществе объясняют, что самостоятельно чистить озеро не имеют права, потому что оно на территории заказника государственного значения. "Сюда вбрасывать какие-то средства фактически мы не имеем права. Только возможно, когда это будет какое-то софинансирование", — рассказал секретарь Колодежненского сельсовета Павел Кухта.

Новости Украины: озеро, описанное в "Лесной песне", может исчезнуть

Чтобы удешевить работы, говорят чиновники, хотят привлечь фирмы, занимающиеся добычей сапропеля – ила со дна озера. Но не повредят ли такие масштабные работы по очистке экосистемы, нужно изучать. "Можно осуществлять только ту деятельность, которая не наносит вреда окружающей среде. Кроме того, эта деятельность должна быть научно обоснованной", — подчеркнул профессор ВНУ имени Леси Украинки Василий Фесюк.

Пока чиновники ищут деньги, туристы едут в урочище Нечимное, чтобы увидеть озеро, которым вдохновлялась Леся Украинка. Впрочем, вместо воспетого озера созерцают сейчас только кустарники. Если работы не начать в ближайшее время – через несколько лет водоем может исчезнуть навсегда.

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