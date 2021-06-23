Оползень на пляже в Лебедевке: спасатели предупреждают о новой угрозе обвала

Под завалами людей не нашли.

Сегодня утром спасатели продолжат поисковые работы на месте оползня в Лебедевке Одесской области. Завалы накануне они разгребали до поздней ночи. Незадолго до инцидента на диком пляже, куда упали тонны земли, видели отдыхающих. Неподалеку обвала расположены базы отдыха.

Что говорят спасатели и какова ситуация на месте оползня, рассказала 23 июня корреспондент ТСН.Ранок Елена Черняева.

Спасатели расчистили около 70 квадратных метров побережья. Осталось еще столько же. Угроза повторного обвала сейчас вполне реальна. Именно поэтому ночью пришлось работы прекратить — это было опасно для самих участников поисковой операции. Ведь в темноте следить за склоном было невозможно. "Угроза сдвига есть. В течение месяца шли дожди. Есть трещины в тех местах, где был сдвиг", — говорит начальник пожарного отряда ГУНП Украины в Одесской области Александр Лесной.

Под завалом никого не нашли. Женщина, чьи вещи нашли оставленными жива. Спасатели говорят, что пытались вчера разобрать тот участок, где обычно загорают отдыхающие, ближе к морю. Курортники, которые живут на базах отдыха, накануне вернулись на ночлег все. Заявлений об исчезновении людей не было.

Новости Украины: в Лебедевке утром продолжат поисковые работы на месте оползня

Впрочем, на курорте Лебедевка часто люди отдыхают в так называемый дикий способ: просто в палатках. Именно поэтому быть полностью уверенными, что под завалом никого нет, нельзя. Впрочем, на это надеются.

Поисковые работы возобновят сегодня в 09:00. Собираются привлечь трактора. Накануне копали только лопатами. Впрочем, что ближе к склону, тем выше слой земли. По прибоизнимы оценкам, обрушилось около ста пятидесяти тонн земли. Причиной такого большого обвала считают сильные дожди. В свою очередь, местные говорят, что склоны понемногу подсыпаются постоянно. Именно поэтому здесь повсюду стоят таблички, предупреждающие об опасности оползней и о запрете купаться и загорать под склонами.

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