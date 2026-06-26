Крым / © ТСН

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Лето в темноте и изоляции: кампания украинских ударов по логистике и инфраструктуре Крыма всего за три недели превратила его фактически в остров. Украинские дроны ещё в начале недели вывели из строя топливную инфраструктуру, а затем настала очередь энергетических объектов — электростанций и газораспределительных объектов. Города на полуострове погрузились в блэкаут. Российские туристы пытаются уехать домой, но одни поезда сократили количество рейсов, другие — курсируют с большими задержками, а топлива для автомобилей на АЗС нет вообще.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

Что происходит в оккупированном Крыму

Днём жители Крыма преодолевают трудности жизни без электричества, воды и топлива. А ночью вздрагивают от громких взрывов. То, что годами переживают украинцы на материковой части, теперь стало новой реальностью для жителей полуострова. Некоторые россияне, переехавшие сюда после оккупации, теперь в спешке пакуют чемоданы.

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Вот только уехать могут только те, кто успел заправиться. Ведь с 21 июня топливо в Крыму больше не продают, даже по талонам. Его здесь просто нет.

Бензовозы продолжают гореть на подъездных путях к Крыму. Мосты разрушены, в море у порта «Кавказ» сгорели паромы, запасы с нефтяного терминала в Керчи полностью выгорели после попадания. Поэтому взять топливо действительно негде. У Крымского моста выстроились многокилометровые очереди. Бензин можно купить разве что у российских военных и в четыре раза дороже обычной цены.

Россияне, которые немного задержались с выездом, теперь делятся эмоциональными впечатлениями о том, каково это сейчас — стоять в тех огромных пробках на Крымском мосту.

Украинцы же в комментариях напоминают этим «страдальцам», как российские военные безжалостно обстреливали из артиллерии эвакуационные колонны, в частности в Киевской области. И советуют россиянам поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что те дают возможность спокойно покинуть полуостров.

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Уехать на поезде тоже непросто. Те, кто не успел уехать сразу, теперь днями ждут на вокзале. Поезда ходят только из Керчи. И вместо 18-ти их осталось всего 7. Крымчане показывают опустевшие и темные улицы городов.

Масштабный блэкаут: Балаклавская ТЭС и Таврийская ТЭС вышли из строя

На полуострове отмечается, что полки в магазинах становятся всё более пустыми, а продуктов — всё меньше. В жару продукты быстро портятся, электричества нет, а для генераторов нет топлива.

Наихудшая ситуация сейчас в Севастополе. После удара в ночь на 24 июня по Балаклавской ТЭС — главному источнику электроэнергии для города — в Севастополе начался масштабный блэкаут. Оккупационные власти традиционно назвали это «ограничением электроснабжения». Однако уже на следующий день стало ясно, что это — катастрофа. В городе полностью пропали мобильная связь, вода и свет. После ударов по другой ТЭС — Таврической — массовые отключения света фиксируются в Симферополе. Перебои с электричеством также продолжаются в Керчи, Ялте, Евпатории и других городах.

Стратегическая цель сил обороны: перерезать артерии снабжения оккупантов

Конечно, цель операции Сил обороны Украины не в том, чтобы сделать жизнь на полуострове невыносимой. Гражданское население здесь — фактически в заложниках у российских военных, которые превратили курортный Крым в огромную военную базу, снабжающую всю южную группировку россиян на захваченной ими юго-восточной части Украины. Не говоря уже о регулярных ракетных ударах по Украине, которые россияне до сих пор наносят именно с территории Крыма.

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Летняя кампания средних ударов методично подрывает их логистику и лишает оккупантов поставок топлива, боеприпасов и прочего необходимого. Для этого украинские Силы обороны перерезают их артерию на суше — трассу, ведущую из Ростова через оккупированное Приазовье в Крым, и все пути с полуострова, который через Крымский мост по-прежнему сохраняет последний путь сообщения с Россией.

Однако, судя по тому, как много ударов Силы обороны сейчас наносят по ПВО и радиолокационным объектам возле этого моста, ему осталось недолго. Президент Зеленский намекнул, что в скором времени Украина может получить от западных партнеров какое-то новое оружие для применения в крымской кампании.

Конечную цель полной блокады лаконично объяснил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди: «Москва окажется в Крыму».

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