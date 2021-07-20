Опустила голову и рыдает: женщина, ограбившая банк в Киеве, до сих пор находится на месте преступления

Опустила голову и рыдает: женщина, ограбившая банк в Киеве, до сих пор находится на месте преступления

В полиции ТСН рассказали, что женщине 30 лет, она местная жительница.

Женщина, которая ограбила банк в Киеве, до сих пор находится на месте преступления. Она опустила голову и рыдает.

На вопрос журналистки ТСН, почему нападавшую так долго держат у банка, в полиции говорят, что у женщины есть адвокат и его ждали, чтобы получить сумку с деньгами, которую нападавшей передали в банке.

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В полиции добавили, что женщине 30 лет.

Полицейские несколько раз пересчитывали деньги, которые изъяли у захватчицы банка. В результате насчитали более 14 тысяч гривен, но сколько денег она вынесла из банка, уточнить пока не могут. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Женщина до сих пор находится в банковском отделении. Она стоит неподвижно на одном месте с расстегнутым рюкзаком на спине. На место уже прибыл ее адвокат.

По словам пресс-офицера Оболонского райуправления полиции Дианы Шутько, женщина — местная жительница. Сейчас она молчит и ничего не комментирует. Ей уже оказали помощь медики.

В полиции также заявили, что деньги пересчитывали несколько раз, чтобы переписать номера купюр.

Напомним, в Киеве задержали женщину за вооруженное разбойное нападение на банк.

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